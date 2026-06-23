SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta segunda-feira (22) o registro do inluriyo (tosilato de inlunestranto), novo medicamento oral para o tratamento de adultos com câncer de mama localmente avançado ou metastático.

Desenvolvido pela Eli Lilly do Brasil, o fármaco é indicado como monoterapia ?ou seja, sem combinação com outros medicamentos? para pacientes que já tenham passado por terapia endócrina e não tenham respondido satisfatoriamente ao tratamento.

De acordo com a agência, o tipo de tumor atendido pelo remédio é o resistente a hormonioterapias, é positivo para receptor de estrogênio (ER+), negativo para receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2-) e com mutação no receptor de estrogênio 1 (ESR1m). Em comunicado à imprensa, a farmacêutica diz que as alterações no gene ESR1 surgem ao longo do tratamento como um mecanismo de resistência à hormonioterapia e se tornam cada vez mais frequentes conforme a doença avança.

"Em pacientes com câncer de mama metastático que já receberam ao menos uma linha de tratamento hormonal, essas alterações podem estar presentes em até metade dos casos de resistência hormonal, dependendo do tipo e do tempo de exposição à terapia prévia", afirma a Eli Lilly do Brasil.

Os resultados do estudo Ember-3, que avaliou o que avaliou inluriyo, indicam que a monoterapia reduziu o risco de progressão da doença ou morte em 38% em comparação à terapia padrão. Para os pacientes com câncer de mama metastático e mutação ESR1, a pesquisa mostrou uma melhoria na sobrevida livre de progressão, com uma mediana de 5,5 meses, diferentemente dos 3,8 meses com as terapias padrão.

O câncer de mama é o tumor maligno mais frequente entre mulheres no Brasil. Segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer), entre 2023 e 2025, foram registrados 73.610 novos casos da doença no país ?o equivalente a 30,1% de todos os cânceres diagnosticados em mulheres.