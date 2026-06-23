SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem é investigado por tentativa de homicídio após atacar o dono de uma loja de conveniência, na noite do domingo (21), após se revoltar com o preço da cerveja, em Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina.

Discussão foi iniciada por causa do preço da cerveja no estabelecimento. O cliente foi até a loja localizada no bairro José Amândio, mas não gostou do valor cobrado e iniciou um bate-boca com o proprietário. As informações são da Polícia Militar catarinense.

Cliente foi embora, mas retornou poucos minutos depois com uma faca em mãos. O suspeito então teria partido para cima do proprietário, que precisou se defender.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra parte da ação. As imagens mostram quando o suspeito ameaça o proprietário e chega a atirar produtos da loja contra a vítima. Outros clientes que estavam no estabelecimento correm assustados.

Comerciante usou um bastão para revidar os ataques. O homem conseguiu afugentar o agressor, mas sofreu um ferimento leve no dedo de uma das mãos. Ele precisou de atendimento, mas passa bem.

Suspeito foi localizado pela PM na Unidade de Pronto Atendimento de Bombinhas. Ele também ficou ferido na ação e foi buscar atendimento na unidade, mas foi cercado por moradores e os policiais precisaram intervir. Com ele, os agentes apreenderam a arma usada no ataque.

Homem foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio. O caso agora é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Itapema. Como o suspeito não teve o nome divulgado, não foi possível localizar sua defesa.