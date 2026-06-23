SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem armado com revólver fez 13 reféns em um ônibus nesta terça-feira (23) em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O veículo transportava pacientes do município de Santa Rita do Passa Quatro para o Hospital das Clínicas da cidade.

A abordagem policial ocorreu próximo ao viaduto da avenida Costábile Romano.

Durante a ação, o suspeito atirou contra os policiais, perfurando o para-brisa dianteiro do ônibus. Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido.

O homem foi preso em flagrante e o revólver, apreendido. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto.