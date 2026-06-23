SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Meteorologistas apontam que a primeira semana de inverno será marcada por chuva e possibilidade de neve nas áreas mais altas das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Não se pode descartar a chance de nevar nas áreas mais altas das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, explicou a Climatempo. Temperaturas negativas podem atingir áreas dos três estados do Sul do Brasil, mas o frio também pode ficar abaixo de 0°C em locais de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

"Pela força, extensão e tempo de atuação sobre o país, esta potente massa de ar frio, de origem polar, será considerada como uma onda de frio, a primeira do inverno de 2026 e a segunda deste ano", explicou a Climatempo.

Um ciclone extratropical sobre o Atlântico a leste da Argentina vai trazer vento. De acordo com a MetSul Meteorologia, muitos pontos do sul e do leste do Rio Grande do Sul devem ter vento entre 50 km/h e 70 km/h, provocando maior sensação térmica de frio.

Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro também devem sofrer com a passagem da onda de frio. A previsão indica que o sul de Goiás, centro-sul do Rio de Janeiro e regiões de Minas Gerais como Triângulo Mineiro e Zona da Mata Mineira devem registrar temperaturas abaixo de 10°C.

Nova massa de ar frio deve ser a mais forte a passar pelo país. A previsão é que o ar polar intenso comece a sair do Brasil a partir de 26 de junho. Algumas regiões do país, como o Espírito Santo, Brasília e o norte de Mato Grosso, não vão sentir a influência da onda de frio; a temperatura cai nessas áreas por causa da nebulosidade e da chuva.