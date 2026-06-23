SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jeander Vinícius da Silva Braga, um dos acusados pela morte do ator Jeff Machado, em 2023, vai a júri popular no dia 8 de julho às 11h, informou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Júri vai ser separado do de Bruno de Souza Rodrigues, outro acusado pelo crime. O julgamento dele está previsto para 10 de dezembro, em processo separado.

Na cadeia desde julho de 2023, Jeander responde a processo sob acusação de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. As qualificadoras são motivo fútil, asfixia e impossibilidade de defesa da vítima. Ele confessou ter ajudado a ocultar o corpo, mas negou participação no assassinato.

Bruno também está preso desde 2023. Além do homicídio triplamente qualificado, ele também responde pelos crimes de ocultação de cadáver, estelionato, tentativa de estelionato, furto, invasão de dispositivo informático e falsa identidade.

Jeff Machado foi morto em 23 de janeiro de 2023, em sua casa em Barra de Guaratiba, zona oeste do Rio. Segundo a denúncia do MP, o ator foi dopado e estrangulado com um cabo de telefone.

Corpo ficou escondido por quatro meses em Campo Grande e só foi localizado em maio daquele ano. Os acusados amarraram pés e mãos da vítima, colocaram o cadáver em um baú de madeira do próprio ator, enterraram e cobriram com concreto em uma kitnet alugada por Bruno.

Crime foi motivado por um golpe financeiro. Bruno se apresentava como produtor artístico e prometeu a Jeff uma falsa vaga em novela da Globo. O ator e sua mãe chegaram a pagá-lo e, quando Jeff cobrou a devolução, o homem decidiu matá-lo para ocultar a fraude.

Acusados se apropriaram de bens da vítima após o crime. Bruno tentou vender o carro de Jeff e usou cartões dele para compras. Os dois também são acusados de furtar telefones, notebook, jaquetas de couro e uma televisão.

Jeff tinha 44 anos e era natural de Araranguá (SC). O ator ficou conhecido por participar da novela "Reis", da Record.