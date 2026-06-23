SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo, incluindo as marginais Pinheiros e Tietê, entrou em estado de atenção para alagamentos na noite de hoje em razão da chuva que atinge o município.

Áreas de chuva, oscilando entre leve e moderada, atuam na cidade em razão de uma frente fria. O CGE informou que imagens de radar meteorológico do órgão da Prefeitura de São Paulo mostram o predomínio de chuva moderada, principalmente nas zonas sul e oeste. As zonas norte e sudeste são atingidas por precipitação leve.

Sistema de chuva deve permanecer na capital pelas próximas horas. A situação contribui para a formação de alagamentos e elevação de rios e córregos.