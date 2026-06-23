SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Enem 2025 teve dez redações com nota mil, o menor número desde a criação do exame. É a segunda edição consecutiva a registrar uma quantidade historicamente baixa de textos com pontuação máxima. Em 2024, 12 candidatos alcançaram a nota mil.

O tema da redação deste ano foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

Entre os dez participantes que alcançaram a nota máxima na redação do Enem 2025, oito são de estados do Nordeste e do Sudeste. Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e Pernambuco tiveram dois candidatos com nota mil cada. Alagoas e Rio Grande do Sul registraram um estudante com a pontuação máxima

Para obter a nota mil, os participantes precisam atingir o desempenho máximo nas cinco competências avaliadas pela banca corretora. Os critérios envolvem domínio da norma-padrão da língua portuguesa; compreensão e desenvolvimento do tema; organização dos argumentos; coesão textual; e elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Os números foram extraídos dos microdados do Enem, divulgados pelo Inep nesta segunda-feira (22), que reúnem informações detalhadas sobre o desempenho dos participantes e viabilizam análises do exame.

Histórico de notas mil no Enem

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2009 - 2.794

2010 - 2.325

2011 - 3.694

2012 - 2.083

2013 - 481

2014 - 250

2015 - 104

2016 - 77

2017 - 53

2018 - 55

2019 - 53

2020 - 28

2021 - 22

2022 - 32

2023 - 60

2024 - 12

2025 - 10

Para Paulo Scherrer, professor e diretor da Gama Pré-Vestibular, a principal mudança observada foi a queda no desempenho da redação. Segundo ele, a redução ficou mais evidente entre esses candidatos que costumam concentrar as notas mais altas do exame.

O professor também aponta, a partir de uma análise dos microdados, que a competência 2 (repertório) liderou o rigor da banca no ano passado, com um recuo de 11,1% na média geral em relação a 2024.

A coordenadora pedagógica da plataforma Redação Nota 1000, Amanda Rassi, também vê sinais de maior rigor. Segundo ela, as análises preliminares indicam aumento de penalizações, como notas zero e casos de tangenciamento ao tema.

"A redução das notas máximas já vinha sendo observada nos últimos anos e acabou se confirmando novamente nesta edição", afirma Rassi. Segundo ela, a percepção de maior rigor já havia sido relatada por estudantes após a divulgação dos espelhos de correção.

Em janeiro, após a divulgação dos resultados do Enem, o Inep afirmou à Folha que não houve alteração nos critérios de correção da redação.

O instituto disse que uma das hipóteses para a percepção de notas mais baixas é a disseminação de modelos padronizados de texto e do uso de "repertórios de bolso" durante a preparação dos candidatos.

Para Marcos Raggazzi, diretor-executivo das unidades escolares do Bernoulli Educação, a queda no número de notas máximas pode estar associada tanto a uma correção mais rigorosa quanto às exigências específicas do tema.

Segundo ele, a proposta demandava repertório sociocultural e capacidade de relacionar diferentes aspectos de uma questão contemporânea.

Avaliação semelhante faz Daniel Perry, diretor-executivo do Sistema Anglo de Ensino. Para ele, os dados reforçam a percepção de que a banca passou a tolerar menos textos baseados em estruturas pré-formatadas e repertórios genéricos.

Por isso, segundo Perry, a simples menção a referências culturais ou históricas deixou de ser suficiente para garantir notas elevadas quando não há relação efetiva com a argumentação desenvolvida pelo candidato.

Na avaliação do especialista, a maior exigência na seleção também evidencia a dificuldade de muitos participantes em ultrapassar a faixa dos 900 pontos.

Cerca de 3,4 milhões de estudantes participaram dos dois dias de prova do Enem 2025.