SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva que atinge a cidade de São Paulo na tarde desta terça-feira (23) coloca toda a capital em estado de atenção para alagamentos e provoca congestionamentos que superaram mil quilômetros.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura declarou estado de atenção às 16h06 para todas as regiões da cidade, incluindo as marginais Tietê e Pinheiros. O alerta foi emitido diante da atuação de uma frente fria que provocou chuva de intensidade leve a moderada em diferentes pontos da capital.

De acordo com o órgão, imagens do radar meteorológico mostram chuva moderada, principalmente nas zonas sul e oeste. Nas zonas norte e sudeste predomina chuva fraca.

Embora o sistema tenha rápida passagem, o CGE afirma que a área de instabilidade é extensa e deve continuar influenciando o tempo nas próximas horas, aumentando o risco de alagamentos e da elevação dos níveis de rios e córregos.

Há quatro pontos intransitáveis na cidade devido à inundação: na praça Pascoal Martins, no centro; avenida Marquês de São Vicente, na mesma região; avenida Itaquera, na zona leste; e rua Antônio de Almeida.

Os efeitos da chuva também foram sentidos no trânsito. Por volta das 17h30, a CET (Companhia Estadual de Trânsito) registrava 1.117 quilômetros de lentidão na cidade, cerca de 20% a mais do que o habitual para o horário.

A zona sul concentrava o maior volume de congestionamentos, com 320 km, seguida pela zona oeste, com 298 km. A zona norte tinha 200 km de filas, a zona leste, 197 km, e a região central, 102 km.

FRIO E CHUVA DEVE CONTINUAR

A frente fria que chegou ao estado deve manter o tempo fechado e chuvoso na capital pelo menos até quinta-feira (25). Segundo o CGE, a quarta-feira (24) será marcada por temperaturas baixas, com mínima prevista de 12°C e máxima de apenas 14°C.

A combinação entre chuva persistente, ventos de origem polar e elevada umidade do ar deve intensificar a sensação de frio ao longo do dia.

Na quinta, a chuva tende a perder força, mas o tempo permanece instável e com temperaturas baixas, não passando dos 15°C. A previsão indica melhora gradual a partir de sexta-feira (26), quando a precipitação deve diminuir.

Para o fim de semana, os modelos meteorológicos apontam tempo firme, sem chuva, e elevação gradual das temperaturas.