Moradora de Tomás Coelho, na zona norte da capital, Nathaly cursa bacharelado em Música, com habilitação em flauta transversal, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Para ela, a música representa uma forma de expressão.

Consigo expressar meu corpo, os meus sentimentos, tudo isso eu consigo colocar no momento em que estou executando uma peça, um solo. Para mim, música é isso. É você ter essa liberdade de se expressar.

A orquestra se apresentou nesta terça-feira (23) no Corredor Cultural da Central do Brasil, em concerto promovido pela concessionária TrensRJ. O repertório reuniu obras da música brasileira e homenagens a compositores como Tom Jobim, Chico Buarque, Alceu Valença e Vinicius de Moraes. Também foram executadas músicas chinesas, que integram a preparação para a viagem à China, na próxima sexta-feira.

Estou um pouco nervosa porque vão ser muitas horas de voo. Ao mesmo tempo, estou animada porque é uma cultura completamente diferente. Vamos mostrar a nossa cultura brasileira e aprender mais da cultura chinesa, disse Nathaly..

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Turnê na China

A diretora-executiva da OSJCG, Moana Martins, informou que o grupo está nos preparativos finais para a viagem à China, onde fará apresentações em Xangai e Pequim dentro da programação do Ano Cultural Brasil-China.