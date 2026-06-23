SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar foi preso em flagrante sob suspeita de roubo na manhã desta terça-feira (23) na zona norte de São Paulo. A defesa do agente nega que ele tenha praticado qualquer crime.

A Secretaria da Segurança Pública disse que a Corregedora da Polícia Militar foi acionada e acompanha a ocorrência.

O agente teria combinado a compra de um celular na avenida Doutor Antônio Maria Laet, em frente à estação Tucuruvi da linha 1-azul do metrô. No local, ao receber o aparelho, ele teria se recusado a pagar o objeto, apresentado uma arma e exigido que os vendedores se retirassem, conforme relatado pelas vítimas.

O PM de folga subiu em uma motocicleta e tentou fugir. Ele foi alcançado pelos compradores e agredido. Uma terceira pessoa que passava pelo local tomou a arma do PM e a jogou em um bueiro.

A arma, que pertence à Polícia Militar, foi recuperada. Policiais militares que atuam na Atividade Delegada o detiveram e o levaram para o 73° DP (Jaçanã).

Ferido, ele foi encaminhado pela Corregedoria para um hospital. Ele não havia sido ouvido até a noite desta terça. O celular em questão não foi localizado.

A defesa do policial apresentou uma outra versão para o caso. Segundo o advogado Marcelo Cardoso, o policial foi fazer um bico para retirar um produto de estética. Ao chegar ao local ele foi obrigado a fazer um Pix, algo que não estava acordado.

O PM, que possui mais de 15 anos na corporação, deixou o local em uma moto. No trajeto, caiu e foi agredido pelas supostas vítimas, tendo sua arma tomada e jogada em um bueiro.

De acordo com Cardoso, o PM teve um dente quebrado e sofreu outras lesões pelo corpo.

A Polícia Civil apreendeu o celular do agente, assim como a motocicleta. Ele deve passar por audiência de custódia na quarta-feira (24), caso seja liberado do hospital.