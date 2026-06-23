A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) anunciou, nesta terça-feira (23), o programa completo de sua 24ª edição, de 22 a 26 de julho, que terá a poeta Orides Fontela como homenageada. Entre os destaques, estão a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF); Milton Hatoum, eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL) no ano passado; e a angolana Ana Paula Tavares, vencedora do Prêmio Camões 2025.

Ao todo, são 21 mesas literárias no programa oficial, com a curadoria literária de Rita Palmeira. Autores nacionais e internacionais vão discutir questões do mundo contemporâneo, como as guerras, as migrações forçadas, transformações políticas e sociais, os conflitos geracionais e identitários.

Nesta edição, uma escolha relevante foi por ampliar a diversidade geográfica e cultural dos convidados, reunindo escritores de diferentes países e trajetórias, inclusive em situação de exílio.

Parte significativa dos autores, segundo destacou a curadoria, convida os leitores a pensar na casa - como metáfora que abarca a família ou o país - como território instável.

Nomes que refletem essa decisão curatorial incluem Hisham Matar, nascido nos Estados Unidos e de origem líbia, cujo pai foi sequestrado e mantido em uma prisão na Líbia devido à oposição ao regime de Muammar Gaddafi; e a luso-angolana Djaimilia Pereira de Almeida, que traz a experiência diaspórica africana.

Segundo a curadoria, esse desenraizamento que percorre os autores da edição remete ao momento político contemporâneo, mas também ao bem-vindo universo de instabilidade da palavra, característico da poesia.

Há ainda, entre os convidados internacionais, a mauriciana Nathacha Appanah, a congolesa Ève Guerra, a argentina Julieta Correa, a catalã Eva Baltasar, a alemã Carmen Stephan, a inglesa Zadie Smith, o argelino Kamel Daoud e o guatemalteco Eduardo Halfon.

Honrar Orides

No que diz respeito à vida de Orides Fontela, homenageada deste ano, a curadoria ressalta que a precariedade material enfrentada por ela ao longo dos anos deixou-a sem casa, no sentido literal do termo. Diante disso, a decisão de reunir autores que escrevem a partir da instabilidade foi uma forma de honrar a memória de Orides e de sua poesia.

A poeta renovou o Modernismo e abriu as portas para a contemporaneidade, mencionou a curadoria. Orides Fontela (1940-1998), natural de São João da Boa Vista, São Paulo, tem a obra conhecida pelo rigor formal com a língua e pela recepção entusiasmada da crítica.

Entre seus livros estão Alba, vencedor do Prêmio Jabuti em 1983, e Teia, que lhe rendeu prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) em 1996. Em 2026, a Editora Hedra relança as obras da autora.

A literatura brasileira de autoria feminina, tanto em prosa quanto em poesia, ocupa lugar de destaque na programação, com escritoras importantes desta geração, como Andrea del Fuego, Paulliny Tort, Bethânia Pires Amaro, Mateus Baldi e Paloma Vidal.

Ciclo da Autora Homenageada

A Flip e o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc-SP realizam pelo décimo ano consecutivo o Ciclo da Autora Homenageada, na capital paulista, entre os dias 25 e 27 de junho. Em quatro encontros, a série de debates convida autores, poetas e especialistas na obra de Orides Fontela, permitindo um aprendizado mais aprofundado acerca da trajetória de vida e da obra da autora.

Entre os participantes estão Alcides Villaça, Olgária Matos, Patrícia Lavelle, Ivan Marques, Paulo Henriques Britto, Tatiana Pequeno, Ana Estaregui, Isabela Bosi e Nina Rizzi. A entrada é gratuita mediante retirada de senha com uma hora de antecedência na bilheteria do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc-SP.

Programa Educativo

A organização ressalta que as programações da Flipinha, FlipZona e FlipEduca reafirmam o compromisso da Flip com a formação de leitores, a valorização dos saberes do território e a ampliação do acesso à literatura por meio de experiências voltadas a crianças, jovens, educadores e comunidade.

Durante a 24ª Flip, o Programa Educativo ocupará a quadra, localizada em frente à Praça da Matriz, com uma programação de encontros literários, oficinas, apresentações artísticas, contação de histórias, atividades formativas e mediação de leitura.

Conforme tradição da Festa Literária, haverá a 20ª edição da Regata INP, em parceria com o Instituto Náutico de Paraty (INP), com embarcações de crianças e um percurso pela baía, com saída da Praia do Pontal. O objetivo é valorizar a cultura náutica local, a memória caiçara e o vínculo da Flip com o território.

Programação paralela

Com realização paralela ao Programa Principal, programações variadas ocorrem nas Casas Parceiras da Flip. Até o momento, são 41 casas com eventos, cuja curadoria é independente ou compartilhada, durante toda a festa. Essa é ainda uma oportunidade de visitação às construções históricas da cidade, onde as Casas Parceiras se instalam.

Entre as parceiras com curadoria compartilhada, Rita Palmeira citou a Casa da Cultura, equipamento cultural público de Paraty, que funciona em um casarão de 1754; o Cinema da Praça, que celebra o encontro da literatura com o cinema no espaço público; a Casa Motiva, que promove conteúdos em diálogo com o Programa Principal e com o território.

A parceria Flip+ Motiva, desde 2023, continua com a ação de transporte - fluviomarinho e terrestre - gratuito para moradores de 23 comunidades do entorno de Paraty até o local de realização da festa. A iniciativa, que tem o objetivo de incentivar a participação da população paratiense na Flip, atendeu mais de 3 mil pessoas no ano passado.

Praça Aberta

A Praça Aberta, há quase uma década, ocupa a margem esquerda do rio Perequê-açu durante a festa, com mais eventos da programação paralela. No local, estão as editoras e autores independentes, espaços parceiros, instituições e coletivos locais. Nesta edição, a praça terá também um telão para a transmissão ao vivo e gratuita dos eventos do Programa Principal.

Leitura na Praça

A iniciativa Leitura na Praça acontece no gramado da Igreja de Santa Rita, de quinta-feira a domingo, reforçando a leitura como prática coletiva, de descoberta e convivência.

Em parceria com a Estante Virtual, a Oficinar, a Reserva Mini e a revista Piauí, o espaço é dedicado para incentivar a formação de novos leitores e o compartilhamento do momento de leitura, além de promover o acesso aos livros e a troca de exemplares entre o público.

Programa principal

A Festa Literária acontecerá de quarta-feira a domingo, de 22 a 26 de julho. As mesas do programa oficial acontecem no Auditório da Matriz e são transmitidas ao vivo no telão da Praça, na Praça da Matriz; na Casa Patrimônio, localizada no Largo da Santa Rita; pelo site e YouTube da Flip e pelo canal Arte1.

Na sexta-feira e no sábado, a última mesa do dia será às 19h. E, no domingo, serão apresentadas três mesas: às 10h, às 12h e às 15h30. Todas as mesas do Programa Principal contam com interpretação em Libras, audiodescrição e tradução simultânea para o público do auditório da Matriz.

Parte dos ingressos de cada mesa do Programa Principal é oferecida com valores diferenciados: 10% distribuídos gratuitamente e 20% vendidos a preços menores e antecipadamente, todos disponibilizados para a comunidade paratiense.

Venda antecipada de ingressos para paratienses: de terça-feira (23) até as 17h de quinta-feira (25), no Paraty Tours, Avenida Roberto Silveira, nº 479. Ingressos disponíveis para o público em geral a partir de sexta-feira (26), pelo site da Flip.

Tags:

Festa literária | Flip | Parat