SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A casa de Henrique Vorcaro, pai do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi furtada na madrugada do último sábado (20) em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Residência está localizada em um condomínio fechado e de luxo. Um suspeito, de 41 anos, foi levado para a delegacia e acabou preso em flagrante por receptação, divulgou a Polícia Civil de Minas Gerais hoje. Henrique Vorcaro foi preso pela PF (Polícia Federal) em 14 de maio.

Suspeito de receptação foi encaminhado ao sistema prisional e ficou à disposição da Justiça. O nome dele não foi informado pelos órgãos de segurança, por isso, a reportagem não conseguiu procurar a defesa para pedido de posicionamento.

Bens localizados foram devolvidos, segundo a Polícia Civil. O detalhamento dos itens subtraídos e a quantidade de recuperados não foram divulgados pela corporação.

Um inquérito policial foi aberto para apurar o caso. "Outras informações poderão ser repassadas à imprensa após a finalização dos trabalhos investigativos", concluiu a polícia mineira.

A reportagem não localizou os responsáveis pela administração do condomínio. O espaço segue aberto para manifestação.

QUEM É HENRIQUE VORCARO

Empresário é presidente do Grupo Multipar, holding familiar dos setores de engenharia, infraestrutura e construção. Segundo o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), movimentações financeiras envolvendo a empresa indicam tentativa de esconder patrimônio do Banco Master às vésperas de sua liquidação. Dinheiro teria sido usado na compra de mansões e jatinhos, para dificultar seu rastreamento e ocultar o patrimônio da família.

Henrique coordenava "A Turma", grupo que atuava na obtenção de informações sigilosas e monitorava adversários. Pessoas próximas a Daniel Vorcaro usavam o chat para combinar ações contra autoridades e jornalistas. O cunhado do ex-banqueiro, Fabiano Zettel, e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como "Sicário", que foram presos em fase anterior da operação Compliance Zero, também integravam "A Turma". Mourão se matou na prisão.

Grupo hackeava sistemas de órgãos públicos para obter informações sigilosas. Eles tiveram acesso a senhas de funcionários do Ministério Público Federal e da PF, e invadiram sistemas dos órgãos. Organismos internacionais como a Interpol e o FBI também teriam sido alvos.

Pai de Daniel Vorcaro foi preso porque, mesmo após três fases da Compliance Zero, seguia coordenando atividades de "A Turma". As investigações apontaram que Henrique continuava demandando ações e fazendo pagamentos a pessoas que prestavam serviços para o grupo.

Após a prisão, a defesa de Henrique afirmou que "o ideal seria ouvir as explicações antes de medida tão grave e desnecessária", sobre a prisão. "Constata-se que a decisão se baseia em fatos cuja comprovação da licitude e do lastro de racionalidade econômica ainda não estão no processo. E não estão porque não foram solicitados à defesa e nem a ele. Cuidaremos imediatamente de demonstrar o que estamos a dizer", declararam os advogados, em nota.