SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo confirmou hoje a prisão do terceiro suspeito de envolvimento no sequestro e homicídio de Lismar Santos de Jesus, 34, que teria sido morto após demissão de um colega da padaria onde ambos trabalhavam.

O homem apontado como principal envolvido no crime foi preso pela PM na noite de ontem, em uma casa de acolhimento em Piracicaba (SP), mesma cidade onde o crime ocorreu. De acordo com a Polícia, uma denúncia anônima relatou a localização do suspeito.

Polícia encontra arma durante abordagem. Segundo boletim, os policiais localizaram um revólver calibre 22 da marca Rossi, com a numeração suprimida, além de sete munições intactas, uma munição deflagrada, um aparelho celular e documentos em uma sacola contendo pertences pessoais do suspeito.

O homem confessou a autoria do homicídio e afirmou que estava com a arma por medo de represálias devido à repercussão do crime e divulgação de sua imagem nas redes sociais. Também foram apreendidas roupas e um par de calçados semelhantes às que aparecem em câmeras de segurança no dia do homicídio.

Lismar Santos de Jesus foi sequestrado no próprio quarto e morto por estrangulamento. O corpo dele foi encontrado no domingo (21), em uma quadra de areia localizada no bairro Cecap.

Principal suspeito do crime é um colega de trabalho de Lismar. O suspeito havia sido demitido da padaria na sexta-feira (19) e as informações iniciais são de que ele teria matado a vítima por vingança. A polícia, porém, não esclareceu se houve alguma briga entre os dois.

O homem teria tido o apoio de dois comparsas para matar o colega. Segundo a Polícia Civil, ele dividia um quarto com a vítima, por isso tinha acesso ao cômodo onde Lismar dormia e, com a ajuda dos outros homens, tiraram ele à força do local, o mataram e depois abandonaram o corpo no Cecap.

Outros dois suspeitos já tinham sido presos por participação no crime. Um deles, de 45 anos, já tinha sido preso anteriormente por tentativa de homicídio, mas estava em liberdade por causa de saída temporária. O outro suspeito tem 24 anos e já possui antecedentes por tráfico de drogas.