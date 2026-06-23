SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidatos relataram problemas para pagar a taxa de inscrição do Enem 2026 nos dias que antecederam o fim do prazo, com queixas de boletos vencidos e erros no sistema. Nas redes sociais, estudantes disseram que o pagamento não era concluído.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) afirmou que ajustou as datas de pagamento em tempo hábil e disse que nenhum participante será prejudicado. Segundo os candidatos, o boleto apresentava erro no momento da quitação. O prazo terminou na segunda-feira (22)

Em nota, o instituto disse que dúvidas enviadas até essa data pelos canais oficiais serão analisadas caso a caso.

Candidatos relataram em redes sociais que não conseguiriam fazer o Enem "porque o Inep não deixa eu pagar", como escreveu uma usuária. Outros relataram problemas semelhantes e pediram prorrogação do prazo. "Alguém com dificuldade para pagar o boleto do Enem? Está dando como vencido", publicou outra estudante.

Também houve queixas sobre instabilidade na geração do boleto e falhas no site. "Desde quarta passada tentando pagar e não consegui", afirmou um participante. Mensagens direcionadas ao Inep e ao Ministério da Educação pediam extensão do prazo.

A taxa de inscrição do Enem 2026 é de R$ 85. O pagamento podia ser feito por boleto, Pix ou cartão de crédito. A quitação é necessária para confirmar a participação no exame.

As provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro em todo o país.

Com o resultado do Enem, os estudantes podem ingressar em universidades públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).