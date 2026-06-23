SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos mais tradicionais espaços da USP (Universidade de São Paulo) na capital paulista, o centenário edifício Vila Penteado foi interditado nesta semana após o desabamento de parte do forro. A possível causa é uma infestação de cupins. Ninguém foi atingido.

O caso é descrito como "não muito importante" pela direção da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo), por ter ocorrido em área de cerca de 10 m². A suspensão das atividades foi determinada para "garantir a segurança e prevenir qualquer evento mais importante".

Projetado em 1902, o palacete é o primeiro endereço da FAU-USP, desde 1948, doado à universidade pela tradicional família Álvares Penteado, ligada à elite cafeicultora e industrial paulista. É conhecido como "FAU Maranhão" pelo nome da rua onde está localizado, em Higienópolis, bairro nobre da região central.

Há décadas, o espaço é voltado às atividades da pós-graduação e eventos acadêmicos da FAU-USP, como seminários e bancas de defesa. O desabamento foi de metade do forro da área de circulação da copa, de acordo com a faculdade.

Segundo nota assinada pelo diretor da FAU-USP, João Sette Whitaker Ferreira, o fechamento do prédio para obras já estava previsto para a segunda quinzena de julho, incluindo intervenções no forro. "Optamos por antecipar a interdição e preparar a casa para o recebimento das equipes de obra", ressaltou.

De acordo com a direção, o revestimento havia recebido tratamento contra cupins e passou por reforma em 2002. A nova obra é voltada ao refazimento dos forros, aumento das calhas, troca das caixas d'água e instalação de sistema de proteção e combate a incêndios.

Entre os principais problemas do prédio, estão infiltrações atribuídas em parte ao tamanho insuficiente das calhas. Há anos, o palácio tem restrições de acesso a algumas instalações do segundo andar. "Enfrenta as dificuldades inerentes a um prédio dessa idade e porte", afirmou o diretor.

A previsão é de que a obra dure seis meses, com possibilidade de expansão do prazo "devido às características do prédio". Na sequência, a faculdade pretende iniciar o restauro de parte das pinturas e janelas.

Com projeto de 1902, o palácio é assinado pelo sueco Carlos Ekman. O arquiteto é o mesmo autor do Palácio do Comércio -construção histórica recentemente transferida à Faculdade de Direito da USP, atingida por incêndio em fevereiro, no Largo São Francisco, no centro.

O edifício Vila Penteado é tombado como patrimônio cultural estadual desde 1978. Com dois andares e cerca de 60 cômodos, é caracterizado pelo estilo art nouveau, com pinturas feitas diretamente nas paredes, ornamentos diversos e esculturas.

De acordo com a direção da faculdade, o prédio passou por restauro em 2002, além de reformas entre 2017 e 2020. A nova obra foi aprovada no Condephaat (conselho estadual de patrimônio cultural) e precisará de aval do Conpresp (municipal), ainda segundo a instituição.