SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro caiu em uma cratera aberta em uma rua de Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo, na noite desta terça-feira (23), após várias horas de chuva forte na cidade. Segundo a prefeitura, o motorista não ficou ferido.

O acidente aconteceu na rua Pedro Mozelli, na altura do número 267, no Parque Aliança. O motorista afirmou que desviou de outro veículo que estava na via, deslizou e foi parar dentro do buraco aberto no asfalto.

Em nota oficial, a prefeitura informou que a rua recebe obras de drenagem, mas não explicou se a formação da cratera está relacionada a isso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista foi retirado do buraco por moradores da região.

Equipes da prefeitura foram ao local avaliar a área e adotar medidas de segurança.