SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Linha 7-Rubi operou com velocidade reduzida e maior tempo de parada na manhã desta quarta-feira (24). No site da TIC Trens, concessionária que administra a via, a circulação está normal.
Um problema com um trem de carga afetou a circulação na Linha 7-Rubi. A falha ocorreu na região de Pirituba, na Zona Norte de São Paulo, durante a madrugada.
A circulação dos trens ficou prejudicada por cerca de 40 minutos. Segundo a concessionária TIC Trens, o problema impactou a operação entre 4h20 e 4h58.
A TIC Trens afirmou que trabalhou rápido para resolver a falha. Em nota, a empresa informou que "as equipes da concessionária atuaram com conjunto para restabelecer a operação o quanto antes, minimizando o impacto ao passageiro".
Após a ocorrência envolvendo trem de carga na região de Pirituba, a circulação da Linha 7-Rubi foi normalizada e os trens voltaram a operar sem restrições. pic.twitter.com/0NUQRLGxZl