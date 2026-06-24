SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A linha 9-Esmeralda opera com falha na manhã de hoje, causando atrasos e lotação em estações em São Paulo.

Problema seria no sistema de energia. Segundo a ViaMobilidade, os trens não estão circulando pela via 1 entre as estações Villa Lobos-Jaguaré e Morumbi.

Por isso, a circulação ocorre em apenas uma via nesse trecho. Concessionária informou, em nota, que a restrição está causando maiores intervalos no serviço.

Ônibus do Paese, que é o plano de apoio a empresas de transporte em situação de emergência, foram acionados. Enquanto isso, equipes de manutenção estão no local, mas ainda não há informações sobre prazo para normalização.