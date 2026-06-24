SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens da linha 9-esmeralda, da ViaMobilidade, circulam em via única entre as estações Morumbi e Granja Julieta e com maiores intervalos em toda linha, na manhã desta quarta-feira (24), em São Paulo.

A circulação está afetada por causa de uma falha no sistema de energia na região da estação Morumbi. O problema começou às 5h35.

Diversos passageiros reclamam de lotação das plataformas e da demora para conseguir embarcar nas composições.

Ônibus do sistema Paese (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados para auxiliar na demanda dos passageiros e equipes nas estações dão orientações sobre o fluxo, diz a ViaMobilidade.

Equipes de manutenção atuam no local para regularizar a operação no menor tempo possível. A previsão é de que o problema seja solucionado em 2 horas, segundo a concessionária.