Vinte e cinco anos após a morte de Milton Santos, completados nesta quarta-feira (24), seu legado está sendo reescrito a partir de um labirinto de papéis guardados na Universidade de São Paulo (USP).

Depois da implementação das cotas raciais nas universidades, uma nova geração de estudantes passou a exigir uma reformulação nas pesquisas sobre a participação dos intelectuais negros na formação do pensamento brasileiro. A análise é do professor do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e pesquisador de Milton Santos, Maurício Costa.

A conquista das cotas raciais nas universidades públicas do Brasil permitiu não só o acesso a mais pessoas negras à universidade, mas fundamentalmente um processo de reformulação do conhecimento. De olhar para o conhecimento e dizer: onde estão os autores negros aqui?", aponta

Esse movimento tem impactado os novos estudos sobre Milton Santos, que agora estão indo além dos temas acadêmicos tradicionalmente relacionados a ele, como a reformulação da geografia e a globalização. Os estudos passaram a investigar também a relação do pensador com a área política, o movimento negro, as periferias, e o período em que esteve nos países africanos.

Ele escreveu, por exemplo, sobre o continente africano, no momento onde tinha pouquíssima gente no Brasil falando sobre esse tema. Especialmente escrevendo sobre a África, tendo visitado o continente. Esses são aspectos que não estão tratados [até agora] na vida e na obra do professor, diz.

Maurício Costa aponta que Milton Santos foi um dos primeiros pensadores brasileiros a ler e falar sobre a obra de Frantz Fanon, referência de muitos movimentos negros, e de escrever sobre questões raciais logo em seus primeiros livros.

Ele foi talvez um dos primeiros autores brasileiros que leu a obra do Fanon, que tem sido muito resgatada recentemente, mas que tinha sido pouco lida. Inclusive por conta de questões raciais que atravessavam as estruturas, as instituições do Brasil. E ele falou sobre isso em diversos momentos da vida dele. O primeiro livro dele, O Povoamento da Bahia, é um livro que aborda questões raciais, ressalta.

O pesquisador cita ainda outro livro escrito por Santos, a partir das viagens que ele fez para a África, na década de 50. Chamado Marianne em Preto e Branco, é um relato de viagem a partir de artigos que ele escreveu para jornais à época, que também abordam questões raciais.

Autor de pesquisa em desenvolvimento sobre a centralidade da periferia no pensamento de Milton Santos, Maurício Costa destaca ainda que, após voltar do exílio, nos anos 1970, Milton Santos passou a ter uma atuação mais política.

Explicitamente, o livro Espaço do Cidadão é uma obra que ele organiza para intervir no debate da Constituição de 1988. É um livro que é feito também por essa chave, para dizer o seguinte: onde é que está a questão do território na elaboração política que nós estamos fazendo?.

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