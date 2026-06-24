SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O maior festival de café do Brasil leva produtores e torrefações de todo o país ao pavilhão da Bienal, no parque Ibirapuera, neste fim de semana. Ao longo do evento, que vai de sexta-feira (26) a domingo (28), será possível experimentar diferentes tipos de café, participar de aulas e ver o processo de torra ao vivo.

O São Paulo Coffee Festival chega à sua quinta edição com a participação de produtores de todas as regiões do Brasil e expectativa de receber 16 mil visitantes ao longo dos três dias. O crescimento do evento reflete a expansão da cultura de café especial no Brasil ao longo dos últimos anos.

Ao todo, o festival terá mais de 150 marcas, entre torrefações, cafeterias, produtores e fabricantes de utensílios e acessórios. Muitos deles aproveitam o festival para lançar produtos ou fazer ofertas especiais.

Uma torrefação foi montada no térreo do pavilhão. Lá, os visitantes poderão acompanhar o processo ao vivo e ainda levarão para casa uma amostra do café recém-torrado.

Haverá workshops para quem quer aprender a fazer coquetéis, sobremesas, pães e chocolates -tudo com café, é claro. No espaço A Cozinha, chefs farão oficinas gastronômicas que levam café como ingrediente ou harmonização. Raphael Despirite, do Fechado para Jantar, ensinará a fazer seu tradicional suflê de queijo, que será harmonizado com café. Pedro Frade, da confeitaria Caramelo, fará uma torta com café e azeite.

Já Caio Yokota, Victor Valadão e Vanessa Rika, dos restaurantes Mapu e Aiô, falarão sobre o pobá --as pérolas de tapioca de Taiwan, usadas em bebidas conhecidas como bubble tea.

Algumas das principais torrefações e cafeterias do Brasil participam do festival com estandes e programações paralelas, com demonstrações, aulas, ofertas e lançamentos de produtos. Entre os expositores estão Coffee Lab, Café Por Elas, Casa Hario, Culto Café, Orfeu e Unique.

Ao longo de todo o evento, 20 competidores de diferentes estados do Brasil participam da Copa Barista, que premiará o profissional que conseguir preparar os melhores cafés. O vencedor leva um prêmio em dinheiro e vai representar o Brasil em um campeonato de baristas em Portugal.

Outro concurso que ocorrerá no festival é a edição brasileira do Tiramisù World Cup, destinado a confeiteiros amadores. Quem conseguir preparar a melhor versão da tradicional sobremesa italiana vai representar o Brasil no mundial, na Itália. O festival tem ainda música ao vivo com DJs e bandas de jazz e rock.

Uma área externa reúne food trucks de restaurantes como Aizomê, Mocotó, Moela e Paul's Boutique Pizza. A cervejaria Tarantino também terá um bar com uma cerveja com café criada especialmente para o evento.

Uma arena de debates reunirá especialistas para discutir tendências de consumo e temas como a função do barista, a importância da hospitalidade no setor e o intercâmbio de cafeterias e torrefações na América do Sul. A programação pode ser consultada no site do evento. Os ingressos custam a partir de R$ 40.

O festival inspira ainda programações em outros espaços da cidade, como a Japan House, que terá menu-degustação em cinco etapas harmonizado com café.

São Paulo Coffee Festival

Pavilhão da Bienal - av. Pedro Álvares Cabral, s.n., portão 3, Vila Mariana, região sul. Sex. (26), das 12h às 21h; sáb. (27) e dom. (28), das 10h às 18h. Ingr.: a partir de R$ 40 em ticket360.