SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registra forte chuva na manhã desta quarta-feira (24), principalmente na zona sul. A precipitação ocorre desde a tarde de terça-feira (23).

O trânsito na cidade está acima da média para o horário. Às 8h, foram registrados 629 km de lentidão, segundo a CET. Na quarta-feira da semana anterior, neste mesmo horário, a capital paulista tinha 454 km de vias congestionadas.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, a cidade segue monitorada e não há pontos de alagamentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve quatro chamados para queda de árvores na Região Metropolitana desde o início da madrugada.

A chuva também causou o desabamento de um cortiço no Cangaíba, zona leste de São Paulo. Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas pelos escombros. Segundo os bombeiros, 35 pessoas moravam no local, na rua Engenheiro Costa Ourique.

A chuva deve continuar ao longo do dia, de forma mais amena. Segundo o CGE, os termômetros não passarão dos 14°C.

"Essa pequena amplitude térmica, associada à presença do ar frio polar, vai causar uma forte sensação de frio no decorrer do dia", detalhou o CGE.