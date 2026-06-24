SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo medicamento da indústria nacional contendo semaglutida sintética já tem nome. Trata-se do Semavy, caneta injetável fabricada pela farmacêutica Hypera Pharma.

Nesta quarta (24) foi publicado na página da CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) o protocolo oficial com o nome do produto, que aguarda registro sanitário. Esse processo é a etapa que antecede o registro sanitário, que pode sair a qualquer momento. A Hypera pediu o protocolo, e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aceitou.

A caneta será voltada ao tratamento do diabetes tipo 2. A farmacêutica ainda deve pedir autorização para uso na perda de peso. Sediada em São Paulo, a Hypera possui um dos portfólios mais diversificados do setor, liderando o mercado de medicamentos isentos de prescrição, suplementos e vitaminas.

O primeiro produto nacional, o Ozivy, da farmacêutica EMS, foi aprovado pela Anvisa no último dia 26 de maio, pouco mais de dois meses após a semaglutida perder a patente, em 20 de março.

No último dia 15, a EMS começou a distribuir o medicamento, que está chegando primeiro às principais redes farmacêuticas das capitais brasileiras, com previsão de cobertura nacional até julho.

Assim como o Ozivy, o Semavy não é enquadrado como genérico, similar ou biossimilar. A classificação do produto pela agência regulatória é de medicamento novo. Ainda assim, o mercado avalia que a concorrência deve baratear as canetas.

No Brasil, a semaglutida tem movimentado pelo menos R$ 5 bilhões por ano, sem considerar os produtos comercializados via farmácias de manipulação e muito menos os contrabandeados do Paraguai.

As chamadas canetas emagrecedoras são medicamentos agonistas de GLP-1, hormônio produzido naturalmente pelo corpo humano que atua no controle dos níveis de glicose no sangue e nos mecanismos de saciedade.

As marcas mais conhecidas deste mercado são o Ozempic (semaglutida, da Novo Nordisk) e o Mounjaro (tirzepatida, da Eli Lilly), mas existe forte procura por produtos feitos no Paraguai e em farmácias de manipulação ?a Anvisa tem intensificado o cerco ao mercado de produtos sem registro nacional.

Para se fortalecer no mercado após a perda da patente, a Novo Nordisk fez parceria com a farmacêutica nacional Eurofarma, que lançou a semaglutida sob as marcas Poviztra, para perda de peso, e Extensior, para diabetes.

O governo monitora o registro de novos produtos, pois existe a expectativa de levá-los ao SUS (Sistema Único de Saúde). O caminho para a incorporação de um medicamento na rede pública exige avaliação da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) sobre vantagem terapêutica e impacto orçamentário da distribuição.

No ano passado, a disputa pelo mercado dos emagrecedores ganhou novo rumo com atuação direta do governo Lula (PT). A Anvisa atendeu a um pedido do Ministério da Saúde e passou na frente da sua fila de análise 20 pedidos de emagrecedores contendo liraglutida ou semaglutida.