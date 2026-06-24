SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - FAs fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo entre ontem e hoje provocam ocorrências em diferentes regiões, incluindo desabamentos, erosões, alagamentos e ao menos uma morte na capital. Em diversos municípios, o volume acumulado em apenas 24 horas se aproximou ou superou a chuva esperada para todo o mês de junho.

Acumulados registrados nas últimas 24 horas superaram a média mensal de junho em algumas cidades. Segundo levantamento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), Cerquilho registrou 113 mm de chuva nas últimas 24 horas, volume equivalente a 178% dos 63,5 mm previstos para todo o mês. Em Itupeva, foram 98 mm, superando os 90,8 mm esperados para junho. Jundiaí acumulou 105 mm, também acima da média mensal prevista, de 99,5 mm.

Outros municípios também registraram volumes excepcionais. Em Santo André, Santos e São Sebastião, choveu em apenas 24 horas o equivalente a 67%, 74% e 60% da média esperada para todo o mês de junho, respectivamente. Na capital, os 94 mm registrados correspondem a mais da metade da chuva prevista para o mês inteiro. Em Mairinque, o acumulado atingiu 89% da média mensal, enquanto Sorocaba registrou 77% e Barueri 56%.

Defesa Civil alerta para continuidade do tempo instável. A previsão indica manutenção da instabilidade nesta quarta-feira (24), com possibilidade de novas pancadas de chuva, acompanhadas por rajadas de vento, descargas elétricas e risco para transtornos localizados, como alagamentos, enxurradas, queda de árvores e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis.

A população deve redobrar a atenção, afirmou a Defesa Civil. Em caso de chuva intensa, a orientação é evitar áreas alagadas, não enfrentar enxurradas, manter distância de córregos e rios, buscar abrigo seguro durante tempestades com raios e observar sinais de movimentação de solo, como rachaduras em paredes, inclinação de árvores, postes ou muros.

Na cidade de São Paulo, um imóvel utilizado como habitação coletiva desabou nesta madrugada, no bairro Cangaíba. Duas pessoas foram retiradas dos escombros pelo Corpo de Bombeiros. Uma delas morreu no local e a outra foi socorrida com ferimentos leves.

A Defesa Civil Municipal interditou o imóvel. Segundo o órgão, 37 pessoas estão sendo atendidas pela assistência social para acolhimento em abrigos.

Também na capital, na Cidade Dutra, uma enxurrada atingiu cerca de dez moradias. Aproximadamente 60 moradores ficaram desalojados. Caso ocorreu após o extravasamento de águas pluviais por uma escadaria de acesso a uma viela. Houve o desabamento parcial dos fundos de uma residência e outras três casas apresentaram risco iminente de desabamento.

Em Cajamar, um veículo caiu em uma cratera formada no local, sem registro de vítimas. Na mesma região, uma erosão provocada pelo rompimento de uma galeria de drenagem resultou no desabamento parcial da rua Padre Luiz Chispim, no bairro Polvilho. A via foi totalmente interditada pela Defesa Civil Municipal.

Em Ribeirão Pires, outro afundamento de solo abriu uma cratera na rua João Dicieri, no bairro Parque Aliança. Um veículo caiu no local, também sem vítimas. A área permanece isolada para avaliação técnica.

A formação de uma frente fria mudou o tempo na cidade de São Paulo. Nesta quarta, o dia segue com tempo fechado e chuvoso. De acordo com o CGE, a quantidade de nuvens aumenta e há potencial para chuvas de fraca a moderada intensidade em alguns momentos.

O tempo instável e chuvoso segue no decorrer da quinta-feira, porém com menor volume de precipitação. Será mais um dia com pequena amplitude térmica e temperatura máxima prevista de apenas 15°C.

A condição climática melhora no decorrer da sexta-feira (26) ainda com muitas nuvens, porém com períodos de sol. "As simulações atmosféricas mais recentes indicam um fim de semana com tempo firme, sem previsão de chuva e com elevação gradual das temperaturas", estima o CGE.