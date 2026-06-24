RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza nesta quarta-feira (24) uma operação contra integrantes de uma milícia que atua em Rio das Pedras, Catiri e Catonho, na zona oeste da capital. A ação tem como alvo Rodrigo Marques Carbone e Luick Ferreira Cabral Pequeno, apontados como responsáveis pela cobrança de taxas e articulação de ações armadas do grupo, que mantém aliança com a facção Terceiro Comando Puro.

Carbone foi preso em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Luick já estava preso desde abril deste ano. A polícia não informou se eles têm advogado. A reportagem busca a defesa deles.

Ao prender Carbone, os investigadores tiraram foto de sua tatuagem que, segundo a polícia, remete ao personagem Justiceiro, dos quadrinhos da Marvel. Já a expressão "5.5" faz referência ao código utilizado na comunicação por rádio da Polícia Militar para indicar que uma mensagem foi transmitida com clareza. Com o tempo, o número passou a ser adotado como um símbolo associado à milícia e sua relação e alinhamento com policiais.

Segundo a polícia, os dois coordenavam a arrecadação de dinheiro obtido por meio da cobrança de taxas impostas a moradores, comerciantes, prestadores de serviço e empreendimentos imobiliários em áreas dominadas pela organização criminosa. Eles também são apontados como responsáveis pela mobilização de criminosos armados, organização de invasões territoriais e atuação em confrontos contra grupos rivais.

A investigação teve início em setembro de 2025, após uma ação da Draco na estrada do Cafundá, na Taquara, que resultou na prisão de integrantes do grupo e na apreensão de dinheiro, celulares, uma pistola calibre 9 mm e um veículo clonado com registro de roubo. A análise do material apreendido levou à identificação de Rodrigo e Luick.

A aliança entre a milícia e o TCP, segundo a polícia, tem como objetivo manter áreas sob domínio do grupo e avançar sobre territórios controlados pelo Comando Vermelho.