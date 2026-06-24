CURITIBA, SP (FOLHAPRESS) - A quarta-feira (24) amanheceu gelada na região sul do país, com Santa Catarina registrando a menor temperatura do ano até agora, -9,2ºC, na cidade de Bom Jardim da Serra, segundo a Epagri/Ciram, que é responsável pelo banco de dados meteorológicos no estado.

O meteorologista Marcelo Martins disse que 44 cidades catarinenses registraram temperaturas abaixo de 0ºC na madrugada desta quarta.

Assim como Bom Jardim da Serra, Urupema também se aproximou de -10ºC. Na cidade, foi registrado -8,33. Os dois municípios ficam na região chamada de Planalto Sul. Mas as temperaturas negativas também atingiram cidades de outras regiões do estado, como Oeste, Planalto Norte e Vale do Itajaí.

Em Urubici, onde a temperatura ficou em -5,9ºC na madrugada, a prefeitura disse que foi registrada a primeira geada deste inverno. Segundo a prefeitura, a sensação térmica chegou a -10°C.

Em São Joaquim, a prefeitura disse que, devido à intensa onda de frio e ao risco de congelamento das estradas, a Secretaria de Educação alterou o funcionamento das escolas nesta quarta.

Todo o transporte escolar está suspenso e as escolas do interior estão tendo aulas remotas. Segundo a prefeitura, escolas da cidade permanecem abertas para atender os alunos, mas as faltas serão justificadas.

"A definição sobre o funcionamento das escolas na quinta-feira será divulgada após nova avaliação das condições climáticas", disse a prefeitura.

De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, entre a noite desta quarta e o sábado (27), a atuação de uma massa de ar frio continua a deixar o tempo estável em todo o estado.

"O frio se mantém intenso nas noites e madrugadas com as temperaturas mínimas ficando abaixo de 10°C em todas as regiões catarinenses", diz comunicado.

Segundo a Defesa Civil, a madrugada desta quarta já era esperada para ser a mais fria da semana. "Nos próximos dias, ainda é esperada a manutenção do frio, porém com menor intensidade em grande parte de Santa Catarina", diz o órgão.