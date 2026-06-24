SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma turista espanhola foi detida por suspeita de proferir ofensas racistas contra funcionários da Latam no Aeroporto Interacional de Guarulhos, em São Paulo, na noite desta terça-feira (23).

Turista estava em um voo que saiu de São Luís com destino a Guarulhos. Durante o desembarque houve um atraso por causa das condições climáticas em São Paulo, fato que teria irritado a espanhola, que tinha outro voo para pegar, segundo informações da própria companha aérea.

Espanhola teria se referido aos funcionários da Latam como "macacos". A turista declarou que o atraso no desembarque ocorreu porque "só havia macacos lá fora", na parte destinada aos empregados da companhia aérea.

Funcionários da Latam acionaram a Polícia Federal e a mulher foi detida. Ela foi autuada por suspeita de injúria racial.

Latam afirmou "inexistir qualquer justificativa para a agressão aos seus funcionários". A empresa também informou que os clientes que perderam conexão por causa do atraso receberam a devida assistência.

A segurança é prioridade para a Latam, que adota todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir uma viagem segura aos seus clientes e funcionários. Além disso, a companhia condena qualquer manifestação de racismo ou discriminação. Latam, em nota

Espanhola ficou detida e deverá passar por audiência de custódia, informou a PF. O UOL entrou em contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo para questionar se a audiência já ocorreu, e aguarda retorno.

Como a turista espanhola não teve o nome divulgado, não foi possível localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

O crime de racismo está previsto na Lei nº 7.716/1989. Ele ocorre quando há discriminação contra uma coletividade indeterminada de pessoas em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É considerado crime inafiançável e imprescritível.

A Lei nº 14.532, de 11 de janeiro de 2023, equiparou o crime de racismo ao de injúria racial, que consiste em ofender a honra de alguém com base em elementos relacionados à raça, cor, etnia, religião ou origem.

A nova lei também prevê que as penas podem ser aumentadas de um terço até a metade quando o crime ocorrer em contexto ou com intenção de descontração, diversão ou recreação.

SAIBA COMO DENUNCIAR

É possível registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia, presencialmente ou pela internet;Há delegacias especializadas, como o Decradi, em São Paulo, e o Geacri, em Goiás;

Em caso de flagrante, ligue 190. Também é possível denunciar pelo Disque 100 ou pelo Disque Denúncia da sua cidade.