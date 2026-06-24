SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) divulgou a lista de aprovados do Sisu+ 2026 (Sistema de Seleção Unificada). A etapa complementar do Sisu busca ocupar vagas que permaneceram ociosas após o encerramento da lista de espera.

Segundo o MEC, 34 instituições estavam com vagas disponíveis no sistema de seleção, em 13 estados do país ?Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.

Para consultar o resultado da chamada regular, os candidatos devem acessar o site Portal de Acesso Único do MEC (https://acessounico.mec.gov.br/sisu), com o login Gov.br. A matrícula dos aprovados nas vagas começa a partir do dia 25 de junho, conforme edital das instituições.

Já os estudantes que não forem selecionados poderão manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 24 e 26 de junho.

O Sisu foi realizado apenas para estudantes que realizaram uma ou mais edições do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) nos últimos três anos. Além disso, eles precisavam ter concorrido a vagas na etapa regular do Sisu 2026.

A inscrição, classificação e seleção dos candidatos considerará a edição do Enem que apresentar a melhor média ponderada para o estudante, conforme o curso escolhido e os critérios definidos pelas instituições participantes.

A criação da etapa complementar do sistema, segundo o MEC, foi uma medida para aumentar a eficiência do modelo anual do Sisu e ampliar as possibilidades de preenchimento de vagas remanescentes após o término das chamadas regulares.

Calendário do Sisu+ 2026

Divulgação da chamada regular (única): 24 de junho

Matrícula da chamada regular: a partir de 25 de junho, conforme edital das instituições

Período de inscrição na lista de espera: 24 a 26 de junho

Matrícula dos convocados via lista de espera: a partir de 1º de julho, conforme edital das instituições