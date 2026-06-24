BELO HORIZONTE, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 31 anos matou quatro pessoas a facadas em uma sequência de ataques em Visconde do Rio Branco, na zona da mata de Minas Gerais, na tarde de segunda-feira (23). As vítimas são uma mulher de 31 anos e três homens, de 31, 46 e 55 anos.

Segundo a Polícia Militar, o autor dos ataques morreu baleado pelos agentes após reagir. Não foram divulgados nomes ou mais detalhes, nem qual seria a motivação dos ataques.

Conforme o boletim de ocorrência, o primeiro crime ocorreu na casa onde o homem morava com a companheira, de 31 anos. Antes do ataque, ele colocou para fora da residência duas crianças -uma filha da vítima e uma filha dele. Em seguida, retornou ao imóvel e esfaqueou a mulher, que morreu no local.

Após o feminicídio, o suspeito foi até uma casa vizinha e atacou um homem com golpes de faca. De acordo com uma testemunha, a vítima teria reagido, lutado com o agressor e teve ferimentos leves. Na sequência, o suspeito roubou a motocicleta do homem e fugiu.

Ainda segundo o registro policial, o suspeito seguiu para outro endereço da cidade, arrombou a porta de uma residência e matou um morador de 31 anos. A esposa da vítima relatou aos policiais que estava em casa com o marido e os três filhos quando ouviu o agressor chamando pelo homem do lado de fora. Ao perceber que ele estava armado e coberto de sangue, a família tentou impedir sua entrada. A mulher e os filhos conseguiram escapar pela janela.

Durante a fuga, o suspeito passou por um supermercado e por um posto de combustíveis, onde roubou cerca de R$ 200 em cada estabelecimento. Não há registro de feridos nessas ações.

Em seguida, ele foi até uma obra e matou a facadas um trabalhador de 46 anos.

O quarto homicídio ocorreu após uma discussão em um bar. Conforme testemunhas, uma pessoa chamou a atenção do suspeito por ele estar pilotando sem capacete. O homem desceu da motocicleta, anunciou um assalto, exigiu dinheiro e um capacete e esfaqueou a vítima de 55 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PM disse ainda que o suspeito tentou atacar outras pessoas ao longo do trajeto, incluindo moradores de uma instituição para idosos.

Testemunhas relataram à polícia que o proprietário do supermercado que foi alvo de um dos assaltos apresentou um vídeo no qual o suspeito aparece ameaçando pessoas.

Na sequência o homem foi localizado pela polícia. O boletim de ocorrência afirma que ele tentou reagir à abordagem e foi baleado pelos militares. O suspeito foi socorrido e levado para um hospital, mas morreu no local.