SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu soterrado e duas pessoas ficaram feridas após o desabamento parcial de um sobrado em Cangaíba, na zona leste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (24).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel localizado no número 77 da rua Engenheiro Costa Ourique abrigava um cortiço, com mais de 30 moradias.

Uma das vítimas teve lesões na perna esquerda e foi levada a um pronto-socorro da região. A outra sofreu ferimentos leves.

Em entrevista à TV Globo, um vizinho do homem que morreu disse que ele era eletricista, tinha por volta de 62 anos e trabalhava em um hortifrúti. Ele afirmou que o imóvel já apresentava problemas há muito tempo e que os moradores temiam que pudesse desabar.

Onze equipes dos bombeiros, com 37 homens, participaram do resgate. O imóvel foi interditado após vistoria realizada pela Defesa Civil.

Trinta e sete pessoas, entre adultos e crianças, moravam no cortiço e ficaram desabrigadas. Elas foram atendidas pela Coordenação de Pronto Atendimento Social e serão instaladas em abrigos com disponibilidade de vagas.

Em uma terça-feira de chuva forte, o Corpo de Bombeiros registrou outros cinco desabamentos entre 16h de terça e 6h30 desta quarta na capital e região metropolitana. Houve também 19 chamadas para quedas de árvore e seis para inundações ou enchentes.

Não há a confirmação oficial de que o desabamento na zona leste foi causado pela chuva.

Por volta das 17h17 desta terça, a chuva causou o desabamento parcial dos fundos de uma casa e comprometeu outras três na rua Álvares Correia, no bairro Cidade Dutra, zona sul da capital. Além disso, há risco de desabamento de outras moradias. Sessenta moradores ficaram desalojados e foram encaminhados para casas de parentes.