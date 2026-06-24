SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo sentirá os efeitos da passagem de um sistema frontal ?zona de transição entre duas massas de ar com temperaturas e umidades diferentes. Nos próximos dias, são esperados tempo fechado, chuvas e sensação de frio.

Esta quarta (24) deve registrar mínima de 12°C e máxima que não deve superar os 14°C. A pequena amplitude térmica, associada à presença do ar frio polar, vai causar uma forte sensação de frio no decorrer do dia. Os índices de umidade do ar seguem elevados e acima dos 80%.

O tempo instável e chuvoso segue no decorrer da quinta-feira (25), porém com menor volume de precipitação. A temperatura deve variar entre mínima de 12°C e máxima 15°C, com ventos gelados e umidade também acima de 80%, segundo a previsão.

Esse sistema frontal influencia o clima em todo o país. No Sul, que será a região mais fria, o tempo deve estabilizar, enquanto as temperaturas vão cair em algumas regiões com até -1°C, nos próximos dias, segundo relatório do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Esse sistema ainda atua em áreas do Centro-Oeste. No Sudeste, traz a previsão de pancadas de chuva. O Norte continua a ter áreas de grande instabilidade. O Nordeste, por sua vez, apresenta o contraste entre pancadas de chuva na região litorânea e tempo estável no interior da região, com termômetros podendo chegar nos 35°C.

Confira abaixo a previsão do tempo nas cinco regiões do Brasil:

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SUDESTE

O sistema frontal avança nesta quarta-feira e leva condições favoráveis à ocorrência de chuva, além de promover pancadas localmente intensas nas regiões central e norte do estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro, no Sul de Minas e todo o estado do Rio de Janeiro.

Na quinta, o cenário é de manutenção dessa instabilidade. O fenômeno promove a ocorrência de chuva intensa nas regiões do norte de São Paulo, Sul de Minas, Vale do Paraíba e sul fluminense, além de parte da região metropolitana de São Paulo.

Conforme o Inmet, as temperaturas mínimas nesses dias devem atingir marcas próximas de 11°C na Serra da Mantiqueira, enquanto nas demais áreas da região os valores devem variar entre 13°C e 16°C. O Sul de Minas deve ter máxima de 19°C, enquanto no norte fluminense e no sul capixaba o termômetro pode chegar a 30°C.

SUL

Tanto na quarta como na quinta-feira, a região sul ficará sob o predomínio de tempo estável ao longo do dia sem a previsão de chuva. No início de ambos os dias, há uma possibilidade de geada, diz o Inmet.

Após a passagem do sistema frontal, as temperaturas permanecerão mais baixas em relação aos dias anteriores. As temperaturas mínimas devem oscilar entre -1°C, no sul do Paraná, e 11°C, no norte do Paraná. As máximas devem variar entre 10°C, na Serra Gaúcha, e 15°C, em Porto Alegre, podendo alcançar 18°C no norte do Paraná.

CENTRO-OESTE

Nesta quarta, há previsão de pancadas de chuva no norte do Mato Grosso do Sul e sul dos estados do Mato Grosso e de Goiás. Como consequência do avanço desse sistema frontal, haverá um aumento na nebulosidade ao longo do dia.

Na quinta, as condições de instabilidade sobre boa parte do Mato Grosso do Sul se intensificam. Dessa forma, pancadas de chuva mais intensas são esperadas também no sul dos estados do Mato Grosso e Goiás.

As temperaturas mínimas devem variar entre valores próximos de 6°C e 17°C em grande parte da região. Já as máximas podem atingir 32°C no norte de Mato Grosso. Em destaque, o Distrito Federal, as temperaturas mínimas poderão registrar abaixo de 16°C.

NORTE

Sul?

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Tanto na quarta como na quinta-feira, a região sul ficará sob o predomínio de tempo estável ao longo do dia sem a previsão de chuva. No início de ambos os dias, há uma possibilidade de geada, diz o Inmet.

Após a passagem do sistema frontal, as temperaturas permanecerão mais baixas em relação aos dias anteriores. As temperaturas mínimas devem oscilar entre -1°C, no sul do Paraná, e 11°C, no norte do Paraná. As máximas devem variar entre 10°C, na Serra Gaúcha, e 15°C, em Porto Alegre, podendo alcançar 18°C no norte do Paraná.

Centro-Oeste?

Nesta quarta, há previsão de pancadas de chuva no norte do Mato Grosso do Sul e sul dos estados do Mato Grosso e de Goiás. Como consequência do avanço desse sistema frontal, haverá um aumento na nebulosidade ao longo do dia.

Na quinta, as condições de instabilidade sobre boa parte do Mato Grosso do Sul se intensificam. Dessa forma, pancadas de chuva mais intensas são esperadas também no sul dos estados do Mato Grosso e Goiás.

As temperaturas mínimas devem variar entre valores próximos de 6°C e 17°C em grande parte da região. Já as máximas podem atingir 32°C no norte de Mato Grosso. Em destaque, o Distrito Federal, as temperaturas mínimas poderão registrar abaixo de 16°C.

As temperaturas mínimas devem ser registradas no Sul de Rondônia, com valores próximos de 18°C. No restante da região, as mínimas devem variar entre 21°C e 25°C. Já as máximas mais elevadas para o Tocantins podem atingir 35°C.

Na quinta, as temperaturas mínimas devem ficar na casa dos 16°C, em Vilhena (RO), enquanto as máximas ficarão por volta de 35°C em Araguaína (TO).

NORDESTE

Entre quarta e quinta, a previsão de chuva concentra-se, principalmente na faixa litorânea, com destaque para São Luís.

Na quarta, todo o estado de Alagoas, Sergipe e boa parte de Pernambuco estarão sob a condição de chuva, de maneira mais isolada. No interior da região, não há previsão de chuva, com predomínio de tempo estável ao longo do período.

As menores temperaturas da região devem ser registradas no interior da Bahia, com mínimas em torno de 12°C. As máximas mais elevadas são previstas para o interior do Piauí, onde os termômetros podem registrar 35°C.