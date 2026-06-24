SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma turista espanhola foi presa em flagrante pela Polícia Federal na madrugada desta quarta-feira (24), no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, sob suspeita de injúria racial contra funcionários da Latam.

Segundo a PF, passageiros que prestaram depoimento relataram que a mulher fez ataques racistas direcionados aos funcionários da Latam. Ela teria se irritado com a demora para sair do avião, porque não havia escada coberta disponível, e dito que o problema era que "só havia macacos" do lado de fora.

A mulher estava em voo proveniente de São Luís, no Maranhão. O nome da passageira não foi divulgado, e não há informações sobre sua defesa.

Passageiros registraram imagens da mulher após o ocorrido.

A Latam afirmou que o tempo para desembarque dos clientes do voo LA3613 (São Luís-Guarulhos) foi impactado pela indisponibilidade imediata de escadas cobertas.

O equipamento era necessário, segundo a companhia, para garantir o desembarque seguro dos passageiros em meio às chuvas registradas em São Paulo.

"A Latam esclarece ainda que inexiste qualquer justificativa para a agressão aos seus funcionários por uma cliente a bordo. Nesse sentido, diante da ocorrência, a Polícia Federal foi acionada para acompanhar o desembarque da passageira", ressaltou. "Além disso, a companhia condena qualquer manifestação de racismo ou discriminação", afirmou.

A empresa declarou ainda que os clientes que perderam conexões receberam assistência da companhia.

"A segurança é prioridade para a Latam, que adota todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir uma viagem segura aos seus clientes e funcionários."