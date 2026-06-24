SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano que não foi dispensado do trabalho ou conseguiu sair mais cedo por causa do jogo da seleção brasileira nesta quarta-feira (24) sofre no caminho de volta para casa.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), às 16h30, a lentidão na cidade de São Paulo era de 1.171 km, recorde de congestionamentos para o horário.

O Brasil enfrenta a Escócia (às 19h) em seu terceiro e último jogo da primeira fase da Copa do Mundo.

Às 16h, a marginal Tietê era a via mais congestionada. Na zona oeste, a lentidão na pista expressa chegava a 26,2 km. Na zona norte, o anda e para tinha 24 km na faixa central.

Nas avenidas Santo Amaro (10 km) e 23 de Maio, a situação dos motoristas também era difícil.

A chuva intermitente desde as primeiras horas do dia e o fato de as pessoas terem sido liberadas mais cedo do trabalho são apontadas como causas na piora no trânsito.

O rodízio para veículos com placas final 5 e 6 foi liberado na tarde desta quarta, exatamente para facilitar a volta do torcedor para casa antes do jogo.

Normalmente, o rodízio restringe a circulação no anel viário da cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

A chuva travou o trânsito pela manhã. Às 8h30, o congestionamento chegou a 671 km de lentidão.

Na última sexta-feira (19), quando o Brasil fez seu segundo jogo na Copa (3 a 0 sobre o Haiti), o trânsito começou a ganhar corpo a partir do meio da tarde. Às 17h, a lentidão era de 793 km e disparou à medida em que o horário do jogo (21h30) se aproximava.

Segundo números da CET, foram três picos acima de 1.000 km no início da noite de sexta. O maior deles, às 18h30, com 1.154 km na sexta.

O maior congestionamento do ano foi registrado às 18h do dia 15 de maio, também uma sexta-feira, com 1.348 km de lentidão.

O recorde de trânsito da cidade de São Paulo foi em 5 de setembro de 2019, uma quinta-feira, antes da pandemia que esvaziaria as ruas. Às 18h30 daquele dia, a CET registrou 1.902 km de lentidão.

Desde março de 2023, o cálculo atual da companhia, em parceria com o aplicativo Waze, abrange 20 mil km de ruas e avenidas da capital paulista.

No transporte público, Metrô, CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e concessionárias anteciparam o horário de pico para às 16h30. Os trens e estações estavam lotados.