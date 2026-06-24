SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar de folga atirou e matou um homem após uma discussão de trânsito no Jaraguá, zona norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (24). As informações foram confirmadas pela PM, que foi acionada para o lcoal.

Os agentes foram chamados para atendimento a uma ocorrência de briga na rua Joana Pedroso dos Santos.

Ao chegaram ao local foram informados, conforme o registro, que um dos envolvidos era um policial militar de folga, que realizou um disparo. O tiro acertou a vítima no tórax.

A briga se deu em frente à Escola Estadual Carlos Borba, no Jardim Shangrilá.

Familiares do homem baleado o levaram em uma van escolar ao pronto-socorro de Taipas, na zona norte, onde ele morreu.

Conforme a Polícia Militar, a arma utilizada é de propriedade particular do agente. O caso, que ocorreu por volta das 12h30, foi apresentado no 72º DP (Vila Penteado), onde será investigado.

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