SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa em flagrante por suspeita de maus-tratos após a Polícia Civil resgatar 141 animais de uma residência no Belenzinho, na zona leste de São Paulo. A ação, realizada na terça-feira (23), encontrou 136 gatos e cinco cães no imóvel, além de medicamentos veterinários, parte deles vencidos.

A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente (DIIMA), com apoio da Vigilância Sanitária, da Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e da Polícia Técnico-Científica. A investigação teve início após uma denúncia anônima.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os agentes vistoriaram os cômodos da residência e localizaram os animais em diferentes ambientes do imóvel. Também foram apreendidos medicamentos de uso veterinário, incluindo produtos com o prazo de validade expirado.

Segundo o boletim de ocorrência, a moradora recebeu as equipes no local e foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. Após a análise dos fatos, a autoridade policial decretou a prisão em flagrante por suspeita de maus-tratos.

Os 141 animais foram retirados da residência e encaminhados para organizações responsáveis pelo acolhimento e pelos cuidados veterinários. Já os medicamentos vencidos foram recolhidos e entregues à Vigilância Sanitária.

O caso foi registrado como abuso a animais na Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente, que prossegue com as apurações.

Em novembrro passado, 62 cães em situação de maus-tratos foram resgatados de um canil clandestino, em uma casa em Arujá, na região metropolitana de São Paulo, um pessoa foi presa. A Polícia Militar chegou à residência, de apenas três cômodos, após receber informações anônimas.

Segundo a polícia, o espaço era insuficiente para a quantidade de animais. noi local havia mau cheiro, acúmulo de fezes e não foi encontrado nenhum tipo de alimentação para os cachorros.

Um dos animais foi encontrado convulsionando dentro de uma banheira, enquanto outros apresentavam sinais de doença e desnutrição.

O veterinário que acompanhou a ação informou ter identificado dezenas de cadelas usadas para reprodução, chamadas de matrizes, indicando o funcionamento de um canil clandestino. Um contrato de compra e venda de cães foi entregue aos policiais.