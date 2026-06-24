SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cacique Raoni Metuktire deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e segue em observação no Hospital São Paulo (HSP/Unifesp), segundo boletim médico divulgado nesta quarta (24). Ele se recupera de uma cirurgia de desobstrução intestinal, que ocorreu sem complicações.

"O paciente apresenta evolução clínica satisfatória, afebril, abdome flácido, função renal normal e respiração em ar ambiente. Hoje, iniciou-se a transição para a dieta oral pastosa com boa aceitação", diz trecho do boletim médico.

O cacique deu entrada no HSP no último dia 19, apresentando quadro de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa. Ele foi transferido de Sinop, em Mato Grosso, para dar continuidade ao tratamento de saúde e ao acompanhamento cirúrgico de seu quadro clínico.

A transferência para São Paulo foi definida após avaliação conjunta das equipes médicas responsáveis pelo caso, segundo o Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, onde o líder estava em Sinop. O transporte foi realizado em uma aeronave disponibilizada pelo Governo de Mato Grosso.

Raoni estava internado em Sinop desde o último dia 14, após ser diagnosticado com sepse pulmonar associada a uma pneumonia broncoaspirativa. Ele havia apresentado sintomas um dia antes, quando registrou episódios de vômito em sua residência, na região de Peixoto de Azevedo (MT).

Na capital paulista, o acompanhamento é conduzido pelo cirurgião Franz Robert Apodaca Torrez, professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp.

Nova internação em menos de um mês

A nova internação ocorreu menos de um mês após Raoni receber alta do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros. Em maio, ele foi hospitalizado após apresentar mal-estar clínico e complicações respiratórias e gastrointestinais.

Antes disso, também havia passado cinco dias internado para tratar dores abdominais associadas a uma hérnia.

A equipe médica informou, à época, que o líder indígena possui comorbidades preexistentes, entre elas DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), insuficiência cardíaca, uso de marcapasso cardíaco e hérnia diafragmática.

Desde 2020, Raoni já passou por seis internações no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros. A relação com a unidade foi construída a partir das Expedições UFMT-Xingu, projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso em parceria com o hospital, que leva atendimento especializado às aldeias da Terra Indígena Capoto/Jarina.

Reconhecido internacionalmente pela defesa da Amazônia e dos povos indígenas, Raoni ganhou notoriedade nos anos 1970 ao se posicionar contra a construção da rodovia Transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985).

Em 1989, após conhecer o músico britânico Sting, iniciou uma série de viagens internacionais e se consolidou como uma das vozes mais conhecidas em defesa da floresta amazônica e dos direitos indígenas.