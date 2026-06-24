SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores do Norte do Brasil relataram sentir um tremor de terra decorrente do terremoto com epicentro na Venezuela na noite desta quarta-feira (24). O efeito foi sentido ao menos no Amazonas, Pará, Roraima e Amapá.

Nas capitais, como em Macapá e Belém, prédios foram evacuados. Não há informações sobre feridos ou estruturas destruídas no Brasil.

Dois terremotos, de magnitude 7,2 e 7,5, atingiram a Venezuela, segundo o serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS), causando destruição em Caracas e outras cidades. Não havia informações, até o horário de publicação desta reportagem, sobre mortos ou feridos.

O tremor principal (7,5) ocorreu 39 segundos após o precursor (7,2), a uma distância de cerca de 45 km entre eles, ambos no norte do país.

Várias réplicas se seguiram a partir do primeiro sismo, que foi registrado às 18h04 no horário local (19h04 em Brasília), segundo informações do USGS. Os sismos aconteceram em diferentes profundidades e também foram sentidos na Colômbia.

O serviço americano ainda afirmou que "é provável que haja um grande número de vítimas e danos extensos na Venezuela".

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