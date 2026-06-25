SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo ainda terá sensação de frio e chuvas nos próximos dias, influenciada por uma massa polar que atinge o Sul e o Sudeste e um sistema frontal ?zona de transição entre duas massas de ar com temperaturas e umidades diferentes.

Na quinta-feira (25), o sistema frontal deve provocar chuvas fracas a moderadas, principalmente entre a tarde e a noite, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo.

Os termômetros de quinta devem oscilar entre a mínima de 12°C e a máxima de 14°C, porém com sensação térmica inferior, devido aos ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente. A umidade do ar deve ter índices acima de 85%.

Na sexta (26), o tempo permanece instável, mas a sensação de frio diminui com as aberturas de sol durante o dia. As chuvas serão rápidas, isoladas e de baixo volume acumulado. Mínima de 13°C e máxima de 20°C. A umidade do ar permanece elevada, acima dos 70%, diz o CGE.

O sistema frontal e a massa polar trazem frio para o Sul e o Sudeste, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

No sudeste, a circulação em médios e altos níveis da atmosfera é o grande destaque para a condição favorável a ocorrência de chuva na quinta.

"O sistema frontal ainda deve ocasionar instabilidade principalmente em São Paulo e região metropolitana, norte de São Paulo, Vale do Paraíba e litoral norte, além do Sul de Minas, Costa Verde fluminense e a capital fluminense e sua região metropolitana", diz relatório do Inmet.

Na sexta, o cenário na região é de manutenção dessa instabilidade. Esse fenômeno promove a ocorrência de chuva intensa nas regiões do interior de São Paulo, Vale do Ribeira e litoral norte paulista.

As temperaturas mínimas nos próximos dias devem ficar por volta dos 9°C em Presidente Prudente (SP). Já a temperatura máxima deve alcançar valores na casa dos 30°C, em Januário, ao norte de Minas Gerais.

No sul, tanto na quinta como na sexta, a região ficará sob o predomínio de tempo estável e sem a previsão de indicativo de chuva. No início de ambos os dias, há a previsão de ocorrência de geada.

A massa de ar polar mantém as temperaturas baixas. A mínima da região deve se manter em torno dos -3°C, com destaque para General Carneiro (PR). Por outro lado, as temperaturas máximas devem subir gradativamente, com a máxima que pode chegar a 21°C na sexta, em Umuarama, noroeste do Paraná.