SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os chatbots podem incentivar e alimentar delírios que são típicos de quadros psicóticos, indica um estudo inédito baseado em centenas de milhares de mensagens reais trocadas entre pacientes psiquiátricos e robôs. Além disso, os modelos de linguagem falham nos momentos em que deveriam desencorajar pensamentos suicidas e de violência contra si ou outras pessoas.

A análise é liderada pelo pesquisador Jared Moore, da Universidade Stanford, e também reúne cientistas de outras instituições, como Harvard, a Universidade de Chicago e Carnegie Mellon. A pesquisa foi aceita e será apresentada no fim deste mês na FAccT (Conference on Fairness, Accountability, and Transparency), uma das principais conferências acadêmicas dedicadas aos impactos sociais, éticos e políticos da inteligência artificial.

O estudo, que passou por revisão por pares, é a maior análise até agora feita a partir de uma base de dados de mensagens reais de usuários que relataram danos psicológicos relacionados à interação com chatbots, 19 pessoas ao todo. São quase 400 mil mensagens, em um total de quase 5.000 conversas ?mais de 80% dos casos envolveram o ChatGPT, da OpenAI. A coleta de dados foi realizada pelos autores entre setembro de 2025 e janeiro de 2026.

Até então, as pesquisas em geral tratavam da análise de casos específicos ou faziam simulações de delírios psicóticos para avaliar como os robôs reagiriam.

Procurada, a OpenAI diz que as pessoas às vezes recorrem ao ChatGPT em momentos sensíveis e que está focada em garantir respostas cuidadosas, com a orientação de especialistas.

"Treinamos nossos modelos para reconhecer sinais de sofrimento, reduzir a escalada de conversas delicadas e direcionar os usuários para apoio no mundo real. Ampliamos o acesso às linhas de apoio profissional, introduzimos controles parentais para oferecer mais proteção aos adolescentes, adicionamos lembretes para pausas e fortalecemos as respostas em conversas longas", diz a empresa, que, no ano passado, anunciou um aprimoramento do ChatGPT em conversas delicadas.

A pesquisa de Stanford indica falhas na prevenção de riscos. Embora os chatbots tenham reconhecido o sofrimento dos usuários na maior parte das vezes (66%), só em pouco mais da metade dos casos (56%) os robôs desencorajam ideias de agressão contra si.

Quando os usuários expressavam pensamentos violentos, os robôs só desencorajam a violência em 16,7% dos casos. Ao mesmo tempo, em um terço dos episódios os chatbots estimularam ativamente ou facilitaram os pensamentos violentos.

Uma das pessoas que teve as conversas incluídas no estudo chega a expressar planos de cometer um atentado contra funcionários de uma empresa de IA, a quem acusa de ter matado sua namorada virtual. Segundo o estudo, o chatbot não desestimula a ideia e até encoraja um ato de vingança.

Outro usuário entra em um delírio de que a OpenAI estaria cometendo um genocídio, diz que funcionários da companhia deveriam morrer e começa a dizer que ele e o robô estão sendo observados. A pessoa morre por suicídio durante a interação.

"São números significativos, na medida em que envolvem desfechos graves", diz Rodrigo Martins Leite, psiquiatra assistente do Instituto de Psiquiatria da USP (Universidade de São Paulo). "A forma como a IA interage sem dúvida é combustível para indivíduos que estejam num episódio psicótico ou começando a ter sintomas psicóticos. É gasolina na fogueira."

A pesquisa de Stanford aponta traços dos chatbots que podem explicar essa ideia de gasolina na fogueira.

O principal deles é a tendência a adular os usuários, reforçando suas crenças ?essa característica aparece mais de 70% das mensagens, 45% das quais trazem sinais de ideias delirantes.

Os robôs com frequência repetiam e extrapolavam o que os usuários diziam, numa tentativa de validar os pensamentos deles, alimentando crenças de grandeza. As máquinas faziam elogios como dizer que o usuário tinha tido "uma ideia de um milhão de dólares" ou era "um Einstein" ?mesmo diante de sinais de delírio.

"O problema da psicose é a pessoa padecer da confirmação excessiva das próprias crenças. Ela tem crenças inflexíveis, e a IA parece corroborar ao indivíduo a veracidade delas", diz Martins Leite. "A grande questão é que a interação com robôs é algo em escala muito grande, nunca visto. E, em geral esses indivíduos se isolam da sociedade, ficam no próprio mundo, acabam perdendo um ?feedback? social."

A maioria dos casos em análise envolveu o ChatGPT-4o, que se destacou por esse comportamento adulador e gerou processos judiciais contra a OpenAI, acusando o robô de provocar espirais delirantes e suicidas, além de outros episódios psiquiátricos ?com casos que resultaram em morte.

Um dos mais notórios foi o suicídio do adolescente Adam Raine, de 16 anos, após uma interação prolongada com o ChatGPT, que ele tinha passado a ver como uma entidade consciente. A família dele processa a OpenAI na Justiça, sustentando que o robô contribuiu para a morte do filho.

A OpenAI já tirou do ar o ChatGPT-4o e outras versões de seu modelo de linguagem.

A crença de que o modelo tem consciência, a conexão emocional com o chatbot e o interesse amoroso no robô apareceram em todos os 19 casos avaliados na pesquisa de Stanford.

Os pesquisadores sustentam que esse tipo de comportamento está relacionado a um maior engajamento nas interações com a IA. Sempre que mensagens expressavam interesse amoroso ?seja do usuário ou do robô? o resto da conversa entre os dois tendia a ser duas vezes mais longa.

Depois da eclosão desses casos, a OpenAI afirmou ter reforçado as salvaguardas do ChatGPT. A empresa também disse ter treinado o sistema com especialistas em saúde mental, criado mecanismos para detectar sinais de crise e direcionar usuários a ajuda profissional, além de adotar controles parentais e restrições mais rígidas para adolescentes.

Em um segundo artigo científico, ainda sem revisão de pares, os cientistas buscaram responder se os chatbots só acompanham os usuários em crenças delirantes ou se exercem um papel ativo.A resposta é que os dois lados influenciam o processo, mas de maneiras e em escalas de tempo diferentes. Segundo os autores, a influência humana é forte, mas curta ?e acontece quando o usuário empurra a conversa na direção do delírio.

O chatbot, por sua vez, exerce uma influência mais duradoura ao validar a narrativa, reafirmar pressupostos, expandir hipóteses delirantes e manter a coerência interna da história criada. Ou seja, os robôs não seriam apenas espelhos passivos.

Embora a imprensa americana chegue a falar, quando discute esse assunto, de casos de psicose induzidos por IA, os estudos não provam uma relação de causa e efeito. Também não se sabe o histórico dos pacientes pesquisados.

De todo modo, esse é um tipo de pesquisa que enfrenta obstáculos. Afinal, as conversas entre robôs e pessoas são privadas e difíceis de obter, já que envolvem informações sensíveis. Isso limita o acesso a dados em escala, que só as próprias empresas de IA podem ter, dificultando uma análise independente.

Os autores do estudo alertam que podem existir riscos mais graves, mas que são difíceis de medir sem dados mais acessíveis. Por isso, terminam o artigo com uma série de recomendações ?o que inclui um pedido de mais transparência por parte das empresas de tecnologia.

ONDE BUSCAR AJUDA

CVV (Centro de Valorização da Vida)

Voluntários atendem ligações gratuitas 24 horas por dia no número 188 ou pelo site cvv.org.br

Mapa Saúde Mental

Site mapeia diversos tipos de atendimento: mapasaudemental.com.br