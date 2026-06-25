SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) determinou que a concessionária ViaMobilidade, do grupo Motiva, pague uma compensação de R$ 47,8 milhões pelos atrasos nas obras da estação Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.

O pagamento, chamado de reequilíbrio econômico-financeiro definitivo, foi decidido em reunião do conselho diretor da agência reguladora na terça-feira (23).

A compensação será em favor do governo do estado. Não cabe mais recurso administrativo. A forma de ressarcimento ao governo da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) não foi informada.

Questionada sobre a compensação financeira, a ViaMobilidade disse em nota apenas que processos administrativos são tratados diretamente com agência reguladora.

A estação Santo Amaro é uma das principais da linha 5-lilás do metrô de São Paulo. Ela faz integração com a linha 9-esmeralda do trem metropolitano. A ViaMobilidade administra os dois ramais.

A conclusão das obras de reformulação e ampliação, conforme a Artesp, era prevista para janeiro de 2022, mas sofreu paralisação após a queda de uma passarela em agosto de 2021, o que empurrou a retomada efetiva dos trabalhos para junho de 2023 e a conclusão para maio de 2025.

De acordo com a decisão do conselho diretor, o atraso provocou um desequilíbrio econômico-financeiro de R$ 15.728.122,78, em valores da data-base contratual de fevereiro de 2017, que foram corrigidos para os quase R$ 48 milhões cobrados agora.

Em 17 de agosto de 2021, uma passarela metálica caiu dentro do rio Pinheiros ao lado da estação Santo Amaro. Duas pessoas sofreram ferimentos leves.

Operários realizavam manutenção na estrutura no momento da queda.

A passarela, que faz a integração entre as linhas 5-lilas e 9-esmeralda, foi inaugurada em maio do ano passado.

Em média, 104 mil pessoas passam pela estação Santo Amaro em dias úteis, segundo o grupo Motiva.

O local registrou recorde de passageiros em um único dia em 20 de março passado, com 107.149 embarques.

A marca foi registrada na abertura do festival de música Lollapalooza Brasil 2026. O evento ocorreu no autódromo de Interlagos, também na zona sul.

"O resultado reforça a importância da estação Santo Amaro como um dos principais eixos de integração do transporte sobre trilhos da capital, conectando a linha 5-lilás à linha 9-esmeralda e facilitando o deslocamento de milhares de clientes rumo à região do autódromo de Interlagos", afirmou a concessionária, em nota na época.

A linha 5-lilás teve cerca de 7,5 milhões de embarques no mês passado. A linha 9-esmeralda teve quase 8 milhões de embarques em maio.