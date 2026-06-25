SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-deputada estadual Grazielle Salgado Machado, do Mato Grosso do Sul, morreu na madrugada de quarta-feira (24), aos 45 anos, no Hospital da Cassems, em Campo Grande, onde estava internada há dois dias. A causa da morte não foi divulgada.

Grazielle era filha do deputado estadual Londres Machado (PP), que está no 13º mandato, e de Ilda Machado, ex-prefeita de Fátima do Sul. Estava na política desde a juventude, na coordenação de campanhas do pai e na liderança de jovens e mulheres na capital e no interior do estado.

A ex-deputada era formada em publicidade e propaganda, atuava como empresária na área da comunicação e foi professora universitária.

Em 2004 ela foi eleita vereadora em Campo Grande, e conquistou a reeleição em 2008 e 2012. Também foi presidente do PR (Partido da República) Mulher. Chegou à Assembleia Legislativa em 2014, como a mulher mais votada na história do Mato Grosso do Sul, com 39.374 votos.

A direção da Assembleia Legislativa decretou luto oficial de três dias. "A política sul-mato-grossense perde uma importante representação. A ex-deputada Grazielle Machado construiu sua trajetória com dedicação à vida pública, contribuindo para o fortalecimento da participação das mulheres na política e para o desenvolvimento do nosso estado, disse o presidente da Casa, Gerson Claro (PP).

O velório da ex-deputada foi realizado nesta quarta, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande. O sepultamento será no mesmo local, às 9h desta quinta (25).

Grazielle deixa o marido e dois filhos.