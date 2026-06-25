SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal faz operação em dez estados nesta quinta-feira (25) contra suspeitos de abuso sexual infantojuvenil na internet.

Segundo as investigações, os criminosos usam perfis falsos em aplicativos de mensagens, onde se passam por crianças e adolescentes para ganhar a confiança das vítimas menores de idade. Depois, as induzem a produzir e compartilhar imagens íntimas, que são distribuídas em grupos virtuais e outros ambientes na internet.

A Operação Desmascarados cumpre 24 mandados de busca e apreensão nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, e no Distrito Federal. A ação conta com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, por intermédio da 4ª Delegacia de Polícia de Repressão à Pedofilia.

A investigação teve início após a PF rastrear indícios de que houve compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil e de troca de mensagens relacionadas à prática de crimes contra crianças e adolescentes. Esses fatos seguem em apuração.

A operação tenta identificar outros envolvidos e reunir provas dos crimes praticados.

Os investigados podem responder pelos crimes de armazenamento, de produção e de compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil. Conforme o caso, podem responder também por aliciamento de crianças e adolescentes pela internet, estupro de vulnerável, e associação criminosa.