BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O prefeito de Araras (SP), Irineu Norival Maretto (PSD), morreu na madrugada desta quinta-feira (25), aos 70 anos. A informação foi confirmada pela prefeitura do município do interior de São Paulo.

Segundo a administração municipal, Maretto estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Misericórdia de Araras desde a madrugada de terça-feira (23), após apresentar um quadro de insuficiência respiratória aguda que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória em sua residência.

Na ocasião, ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que reverteu a parada e o encaminhou à Santa Casa.

Na quarta-feira (24), boletim médico informou piora do quadro clínico. Conforme a prefeitura, Maretto sofreu uma nova parada cardiorrespiratória durante a madrugada desta quinta e não resistiu.

A vice-prefeita, Elaine Brambilla (PSD), assume a gestão do município.

Empresário do setor de laminação de metais, Maretto teve trajetória política ligada ao município. Foi vereador de Araras por quatro mandatos e presidiu a Câmara Municipal em três ocasiões. Em 2024, foi eleito prefeito com 24.681 votos e assumiu o cargo em janeiro de 2025.

Ele era casado com Áurea Bolli Maretto e deixa dois filhos, André e Bruna, além de dois netos.

O velório será realizado na Câmara Municipal de Araras, das 11h às 15h desta quinta-feira. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Municipal.

O Governo de São Paulo divulgou uma nota em que lamenta o falecimento do prefeito de Araras.