SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas crianças estão desaparecidas após o desabamento de uma casa por causa da chuva, na manhã desta quinta-feira (25), na comunidade Praia da Rosa, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro.

Suspeita é de que as crianças estejam sob os escombros do imóvel. Equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Rio foi acionada e atua no resgate.

Outras duas pessoas já foram retiradas com vida do local. De acordo com os bombeiros, os moradores estavam lúcidos e sem ferimentos. Eles receberam atendimento no local mesmo.

Militares agora atuam para encontrar as crianças sumidas. Não foram informadas as idades e gêneros das crianças. Equipes do Quartel da Ilha do Governador, do Grupo de Operações Especiais e do Grupamento de Busca e Resgate com Cães foram mobilizadas para o local, com o emprego de viaturas e equipamentos especializados, informaram os bombeiros.

Fortes chuvas foram registradas no Rio de Janeiro ontem. A previsão é de mais precipitação no estado fluminense ao longo desta quinta-feira, o que pode dificultar as buscas.

Tempo segue instável devido ao deslocamento de uma frente fria e o posterior transporte de umidade do oceano. De acordo com o sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, a previsão é de predomínio de céu encoberto e chuva fraca a pontualmente moderada ao longo do dia. Os ventos estarão fracos a moderados e a temperatura máxima prevista é de 22°C.