RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas crianças, de 4 e 11 anos, morreram após o desabamento da casa onde viviam na comunidade Praia da Rosa, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro.

Os corpos foram localizados por equipes do Corpo de Bombeiros no fim da manhã desta quinta-feira (25). Outras duas pessoas que estavam no imóvel foram resgatadas sem ferimentos.

O desabamento ocorreu nas primeiras horas do dia, em meio à chuva contínua que atinge a cidade desde a noite de quarta-feira (24).

Cerca de 50 bombeiros participaram da operação de busca e resgate. Foram mobilizadas equipes do Quartel da Ilha do Governador, do Grupo de Operações Especiais e do Grupamento de Busca e Resgate com Cães, além de viaturas e equipamentos especializados.

Segundo o Sistema Alerta Rio, a capital fluminense ainda terá chuvas nesta quinta, em razão da passagem de uma frente fria e do transporte de umidade vinda do oceano. A temperatura não deverá ultrapassar os 22°C.