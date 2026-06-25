RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, e o prefeito da capital fluminense, Eduardo Cavaliere (PSD) decretaram ponto facultativo nos órgãos municipais e estaduais na próxima segunda-feira (29), por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo.

O decreto vale para as repartições públicas, autarquias e serviços não essenciais. Postos de saúde e hospitais, assim como forças de segurança como guardas e policiais, terão expediente normal. Escolas públicas estão incluídas no ponto facultativo.

Município e estado já haviam decretado ponto facultativo -a partir das 15h- para o jogo desta quarta (24) entre Brasil e Escócia, que começou às 19h.

A partida da seleção brasileira, válida pela primeira fase de mata-mata da Copa, acontece às 14h (horário de Brasília). O adversário será definido nesta quinta, após jogos que envolvem o Grupo F.

Líder do Grupo C, o Brasil vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia. A Holanda, primeira colocada do seu grupo com sete pontos, enfrenta a lanterna Tunísia às 20h. No mesmo horário, Japão e Suécia, empatados com seis pontos cada, se enfrentam.