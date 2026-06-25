SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas mulheres foram indiciadas sob suspeita de terem matado um homem em Minas Gerais. Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima foi dopada e morta por afogamento.

O crime foi planejado pela namorada do homem, 39, e uma amiga dela, 51. A vítima, 51, desapareceu no dia 26 de abril em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. O corpo dele foi encontrado no dia 27 de maio, na área rural do município.

A namorada teria começado a planejar o crime um mês antes com ajuda da amiga. Segundo investigações, o assassinato teria sido motivado porque o homem não cumpriu promessas que envolviam a compra de propriedades e veículos. Não ficou clara qual teria sido a participação da amiga no planejamento do assassinato.

No dia do crime, o homem foi levado a uma área rural próxima a uma ponte. Durante um piquenique, a namorada teria convencido o companheiro a participar de uma "brincadeira" e oferecido a ele uma bebida alcoólica adulterada com medicamentos sedativos.

A mulher, conforme as investigações, orientou o namorado a não contar a ninguém sobre o encontro dos dois. A falta de informação sobre o paradeiro da vítima dificultou o início das buscas após o seu desaparecimento.

Após ingerir a bebida adulterada, o homem passou mal e foi até um córrego para lavar o rosto. Nesse momento, ele teria sido surpreendido pela namorada, que segurou sua cabeça debaixo d'água, provocando a morte por afogamento.

As duas mulheres foram indiciadas por homicídio qualificado. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, que dará sequência ao processo. Como o nome delas não foi divulgado, não foi possível localizar suas defesas. O espaço está aberto para manifestação.