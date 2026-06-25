SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos suspeitos de envolvimento no assassinato da influenciadora rural Alzira Theodoro, morta a tiros dentro de casa em 7 de junho, em Mutum (MG), foi preso nesta quinta-feira (24).

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo. A identidade dele não foi divulgada, e as investigações sobre o homicídio continuam.

Alzira era conhecida por publicar vídeos sobre a rotina no campo e a vida na zona rural. Ela acumulava mais de 60 mil seguidores e 1,1 milhão de curtidas no TikTok, plataforma em que concentrava suas postagens.

De acordo com a polícia, a influenciadora foi morta na manhã de 7 de junho. Dias antes do crime, ela relatou em um vídeo nas redes sociais uma tentativa de intimidação. Segundo o relato, alguém bateu na janela de sua casa por volta das 2h.

As investigações apontam que Alzira estava na varanda quando os autores se aproximaram e começaram a atirar. Um dos disparos atingiu uma parede, e ela correu para dentro da residência, em direção aos fundos, na tentativa de escapar.

A suspeita é que a vítima tentou sair por uma janela de um dos quartos, mas foi alcançada pelos criminosos. Um dos tiros a atingiu na cabeça, segundo a Polícia Militar.