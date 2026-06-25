SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos sete adolescentes de 12 a 16 anos precisaram de atendimento médico após inalar um gás liberado durante um treinamento de policiais militares em um batalhão na zona sul de São Paulo, de acordo com a Polícia Militar.

Segundo a corporação, o episódio ocorreu na tarde desta quinta-feira (25) na rua Geraldo Fraga de Oliveira, no Jardim São Luís.

Os adolescentes são alunos da Escola Estadual Luiz Gonzaga Pinto e Silva, localizada nas proximidades de uma companhia da Força Tática.

As vítimas foram encaminhadas a unidades de saúde na região do Capão Redondo.

O Corpo de Bombeiros e policiais militares acompanham a ocorrência.