SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A concessionária RioSP inaugurou nesta quinta-feira (25) a primeira etapa da nova serra das Araras, obra de duplicação e modernização de um dos trechos mais críticos da Via Dutra (BR-116), principal ligação rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro.
A entrega inclui a liberação de quatro quilômetros da nova pista de subida, no sentido São Paulo, além de oito novos viadutos que passam a integrar a operação da rodovia. Segundo a concessionária, a intervenção deve melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança dos motoristas que utilizam o trecho.
Localizada entre os municípios de Piraí e Paracambi, no sul do estado do Rio de Janeiro, a serra das Araras é considerada um dos principais corredores logísticos do país.
Cerca de 390 mil veículos circulam mensalmente pela região, dos quais aproximadamente 36% são caminhões responsáveis pelo transporte de cargas entre os dois maiores centros econômicos brasileiros.
Historicamente, a serra é apontada como um dos principais gargalos da malha rodoviária nacional. O traçado sinuoso, as curvas acentuadas e as limitações de capacidade frequentemente provocam congestionamentos e impactam o escoamento de mercadorias.
As obras da serra das Araras começaram em abril de 2024 e, conforme a RioSP, atingiram cerca de 70% de execução física. O projeto prevê a construção de uma nova infraestrutura viária com quatro faixas de rolamento e acostamento em cada sentido, além de iluminação em toda a extensão da serra.
Quando concluída, a intervenção deve contar ainda com 24 novos viadutos e duas rampas de escape destinadas a aumentar a segurança de veículos pesados em situações de emergência.
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NÚMEROS DA OBRA
Números da obra
390 mil veículos por mês circulam pela serra das Araras;
36% do tráfego é composto por veículos de carga;
70% de avanço físico das obras;
24 novos viadutos previstos no projeto;
4 faixas de rolamento por sentido;
Acostamento em ambos os sentidos;
2 rampas de escape;
Iluminação em toda a extensão da serra;
Primeira fase entrega 4 km de nova pista de subida e 8 viadutos.
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