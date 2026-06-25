SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A concessionária RioSP inaugurou nesta quinta-feira (25) a primeira etapa da nova serra das Araras, obra de duplicação e modernização de um dos trechos mais críticos da Via Dutra (BR-116), principal ligação rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro.

A entrega inclui a liberação de quatro quilômetros da nova pista de subida, no sentido São Paulo, além de oito novos viadutos que passam a integrar a operação da rodovia. Segundo a concessionária, a intervenção deve melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança dos motoristas que utilizam o trecho.

Localizada entre os municípios de Piraí e Paracambi, no sul do estado do Rio de Janeiro, a serra das Araras é considerada um dos principais corredores logísticos do país.

Cerca de 390 mil veículos circulam mensalmente pela região, dos quais aproximadamente 36% são caminhões responsáveis pelo transporte de cargas entre os dois maiores centros econômicos brasileiros.

Historicamente, a serra é apontada como um dos principais gargalos da malha rodoviária nacional. O traçado sinuoso, as curvas acentuadas e as limitações de capacidade frequentemente provocam congestionamentos e impactam o escoamento de mercadorias.

As obras da serra das Araras começaram em abril de 2024 e, conforme a RioSP, atingiram cerca de 70% de execução física. O projeto prevê a construção de uma nova infraestrutura viária com quatro faixas de rolamento e acostamento em cada sentido, além de iluminação em toda a extensão da serra.

Quando concluída, a intervenção deve contar ainda com 24 novos viadutos e duas rampas de escape destinadas a aumentar a segurança de veículos pesados em situações de emergência.

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NÚMEROS DA OBRA

Números da obra

390 mil veículos por mês circulam pela serra das Araras;

36% do tráfego é composto por veículos de carga;

70% de avanço físico das obras;

24 novos viadutos previstos no projeto;

4 faixas de rolamento por sentido;

Acostamento em ambos os sentidos;

2 rampas de escape;

Iluminação em toda a extensão da serra;

Primeira fase entrega 4 km de nova pista de subida e 8 viadutos.

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